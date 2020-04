Durísimo dardo el que ha lanzado el jugador portugués Ricardo Quaresma contra su exentrenador en el Oporto, el español Julen Lopetegui.

Quaresma, actual jugador del Kasimpasa Spor Kulübü turco, coincidió con Lopetegui en la etapa del actual técnico del Sevilla en el Oporto. La experiencia para el internacional luso, no pudo ser más traumática.

"Nunca percibí la razón por la que él no iba de cara conmigo. Nunca le hice mal, pero supe desde el primer día que sería así. Cuando supe eso para el segundo año, llegué a casa y lloré delante de mi familia por primera vez."

Quaresma, qeu desaba retirarse en el Oporto, tuvo que marcharse al chocar con Lopetegui "Tenía todo preparado para terminar mi carrera en el Porto y tuve que cambiar de planes incluso después de haber hecho una buena temporada".

El luso asegura que no culpa a Julen de no contar con él, como tampoco lo hicieron otros entrenadores durante su carrera, como Co Adriaanse, pero a diferencia del técnico holandés, Lopetegui ni fue sincero ni se atrevió a decirle a la cara a Quaresma que no cosntaba con él: ""Lopetegui es una persona que no fue sincero conmigo. Se comportó como un cobarde. Mientras Adriaanse tenía sus locuras, siempre me dijo lo que pensaba, y me gustan las personas con personalidad, las que son frontales y van de cara", destaca.