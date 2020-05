El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha reconocido que su deseo es que se puedan reanudar las competiciones, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias pertinentes, para poder levantar los trofeos jugando todos los partidos pendientes. "No me gustaría ganar el campeonato de esta manera. Es de sentido común que si se detiene la clasificación quede como está, pero la realidad es que a todos nos gustaría acabar el campeonato y ganarlo jugando todos los partidos, igual que la 'Champions'", ha dicho Setién en una videoentrevista para el canal oficial del club.

El entrenador azulgrana, que protagonizó una tertulia con el resto del cuerpo técnico del primer equipo, recordó que, a pesar de que desea "volver a la normalidad" lo antes posible, lo que debe primar son las garantías sanitarias y de seguridad para evitar posibles rebrotes en el número de contagiados por la covid-19.

Durante el confinamiento, Setién y sus compañeros han estado preparando todo el trabajo técnico para el reinicio de las competiciones y la pequeña pretemporada en la que trabajarán "muchas cosas que no se han podido aplicar en todo este tiempo". "Tenemos claro que cuando volvamos a todos los equipos les va a pasar lo mismo. No hay ventaja ni nada de donde sacar partido. Esto nos ha cambiado la vida a todos. Nuestra forma de pensar y enfocar las cosas", comentó.

Ante esta pretemporada inusual, Setién alertó sobre todas las incógnitas que no se podrán resolver hasta que reciban instrucciones por parte de las autoridades sanitarias, ya que las medidas de distanciamiento social pueden afectar a ejercicios tan básicos como los rondos, que requieren contacto físico, o el visionado conjunto de partidos, que ya no se podría desarrollar en la sala que utilizaban hasta ahora. "Nos iremos adaptando a las circunstancias y a lo que podamos hacer y seguro que encontraremos el camino", aseguró Setién.

En lo que respecta al estado de la plantilla, el entrenador comentó que lo que más le preocupa es el aspecto anímico y psicológico, y no el físico, ya que los jugadores han llevado a cabo entrenamientos diarios. "No todos somos iguales, a cada uno le ha podido afectar este parón de una manera diferente. Para algunos habrá sido un pequeño descanso y otros lo habrán pasado mal porque estar encerrado en casa supone una carga psicológica importante si no estás habituado a ello", reconoció.

Sobre el rendimiento de su equipo esta campaña, Quique Setién lo valoró de forma "muy buena", pese al parón obligado por la crisis sanitaria internacional. "Nos ha faltado continuidad en algunas cosas, pero a nivel general de muchos de los conceptos y de resultados estamos bastante satisfechos, porque muchas cosas que nos hemos planteado las hemos visto en el campo", concluyó.