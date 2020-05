El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Koke Resurrección, admite que los jugadores han vivido "mucho tiempo de incertidumbre" sobre cuándo se iba a reanudar la actividad y pidió "ir paso a paso", en la víspera de que el equipo rojiblanco se someta a los test de la covid-19 antes de volver a entrenarse. "Hemos tenido mucho tiempo de incertidumbre, de cuándo íbamos a volver, de cuándo empezamos. Dos meses encerrados y preparándonos para cuando volviera el fútbol. Vamos a ir paso a paso, primero vamos a hacer los test, los entrenamientos individuales, y luego veremos cómo estamos todos y los posibles supuestos", señaló Koke en un vídeo en que respondió a preguntas enviadas por los periodistas.

Preguntado por si en la plantilla rojiblanca hay confianza en el protocolo elaborado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) o comparten el temor expresado por la plantilla del Eibar, Koke dijo que está "en contacto casi todos los días" con sus compañeros y que el equipo está "concentrado en prepararse para la vuelta". "Desde mi caso personal, creo que poco a poco tenemos que volver a la normalidad, ya sea empezando por entrenamientos individuales, hacer primero los test y ver cómo está la situación. Se está intentando hacer lo mejor posible para que no haya más contagiados y poco a poco volvamos a esa normalidad que todos queremos. No sólo los deportistas, sino el mundo entero", reflexionó.

En cuanto a quién debe asumir la responsabilidad de un posible contagio a raíz de la vuelta a los entrenamientos o a la competición, Koke dijo que él personalmente ha aprendido en este tiempo que hay que tener "mucha precaución" tanto al entrenar como en cualquier otro ámbito. "Lo que tenemos que hacer es en los entrenamientos cuidarnos y protegernos al máximo, y a raíz de ahí cuando volvamos a nuestras casas, cuidarnos también", dijo Koke, que recordó que es padre de un niño de cinco meses y por eso quiere que "no haya ningún problema para no contagiar a nadie". "Creo que hay que cuidarse, no solo yo, todo el mundo. Porque después de entrenar voy a estar más tiempo en mi casa que entrenando", añadió.

"Sólo pensaba en prepararme bien"

El futbolista rojiblanco explicó que durante estos dos meses en casa los jugadores intentan "no perder intensidad y fuerza", admitió que una de las cosas que más le faltan es el contacto con el balón en grupo y dijo que para él esto no será una pretemporada, sino "un parón" después de estar a "alto nivel" ante el Liverpool, al que ganaron 2-3 para pasar de ronda en la Liga de Campeones. "Venimos de competir a un alto nivel, el último partido fue en Liverpool y fue espectacular para pasar a cuartos de Champions. Nos tenemos que preparar de la mejor forma, pensar que no es una pretemporada. Yo pienso que ha sido un parón para volver a arrancar fuerte y estar frescos lo que queda de temporada", afirmó.

El capitán del Atlético aseguró que durante este tiempo sin actividad "solo pensaba" en "prepararse bien" para volver a la normalidad e "intentar jugar al fútbol y hacer disfrutar a los atléticos y a los amantes de este deporte". "Tanto tiempo sin fútbol, no solo sin jugar, sino sin verlo, a todos nos afecta. Nos hemos preparado lo mejor posible para volver, que vuelvan esos partidos, y también intentar entretener a esa gente para que se pueda divertir en sus casas hasta que puedan abrir los estadios", declaró.

"Será súper raro jugar sin público"

Si las competiciones se reanudan tendrán que disputarse sin público, algo que va a ser "muy raro" para Koke. "En cualquier deporte, jugar sin tu afición en casa es muy extraño. Para nosotros va a ser súper raro porque siempre te están apoyando, sobre todo en los momentos más complicados que siempre nos llevan en volandas. Es muy extraño, pero ojalá sea el menor tiempo posible y seguro que donde estén nuestros aficionados nos van a apoyar y lo vamos a sentir", afirmó el centrocampista vallecano.

El Atlético es sexto en la clasificación de LaLiga Santander, un puesto que, si no se reanuda el torneo y según lo aprobado por la Federación Española de Fútbol (RFEF), le dejaría fuera de la Liga de Campeones la próxima campaña y le clasificaría a la Europa League, lejos del objetivo de la entidad. "Nuestra filosofía es el día a día y el partido a partido. El primer partido es en San Mamés contra el Bilbao, tenemos que intentar ganar y escalar posiciones para acabar en 'Champions' que es donde queremos estar la temporada que viene. Ojalá se pueda acabar esta temporada y podamos estar en Champions, que es donde los futbolistas y los atléticos queremos estar", afirmó Koke.

En cuanto a si la plantilla sueña con ganar la máxima competición europea, en la que están clasificados para cuartos, el capitán rojiblanco dijo que "queda muchísimo para eso" y reiteró que el partido contra el Athletic de Bilbao, el primero que tendrían que disputar si se reanuda la temporada, es "el objetivo" para el que se han preparado durante estas semanas de confinamiento.