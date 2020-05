Impactantes revelaciones de Samir Nasri en un directo en Instagram. El jugador francés, que actualmente milita en las filas del Anderlecht belga, ha desvelado cómo fue su relación con Jorge Sampaoli en el Sevilla, club en el que jugó en la temporada 2016/17.

El futbolista marsellés deslumbró con su fútbol en la primera vuelta de aquella campaña, justo antes de verse envuelto en un episodio de dopaje que recuerda con muy mal sabor de boca. "Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo (ayudante del técnico argentino en el Sevilla aquella campaña) fue una relación de padre e hijo. ¡Me daban escalofríos escuchar los discursos de Samapoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!", desvela.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir a una discoteca... puedes hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que rindas en el campo cada fin de semana’. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro", cuenta Nasri.

El viaje a Los Ángeles lo cambió todo

Las cosas le iban bien a Nasri en el Sevilla, pero entonces llegaron las fiestas navideñas. El francés, de origen argelino, aprovechó para irse a una clínica de Los Ángeles a someterse a un tratamiento intravenoso. Un viaje que acabó con una sanción de seis meses sin jugar por dopaje.

"Lo que sucedió en Los Ángeles arruinó mi temporada. Era una inyección de vitaminas, legal y tenía una receta médica. La clínica me inyectó mucho más producto de lo esperado. Estaba destruido porque iba a ser sancionado por dos años. No quería jugar más después de eso. Incluso le dije a Sampaoli: 'Déjame a un lado, es inútil'. Pero el entrenador siempre quiso que jugara. Estaba perdido, estaba nervioso y enfadado con todo. No lo mostré pero en el campo el fútbol se acabó para mí. Ya no quería jugar al fútbol, lo pensaba todo el tiempo", confiesa.

El mal recuerdo de Leicester

Para colmo de males, el Sevilla cayó eliminado en octavos de final de la Champions tras perder por 2-0 en el King Power Stadium contra el Leicester, al que el cuadro andaluz había vencido por 2-1 en la ida del Sánchez Pizjuán.

Aquella derrota terminó por frustrar los sueños de Samir Nasri de triunfar con el conjunto hispalense. "A partir de ahí ya nada fue igual, con la noche de Leicester como punto clave. "Teníamos uno de los mejores equipos de Europa, con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano ... Durante seis meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid", contó Nasri, quien siempre mantuvo la confianza en su fútbol en su etapa en el Manchester City: "Si yo estaba bien de la cabeza daba igual quien viniera, yo era mejor".