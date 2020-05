El triple ataque de Roberto Soldado al Gobierno español: "¿Quién es la lacra aquí?"

Roberto Soldado, futbolista del Granada, no se calla. El veterano delantero muestra en las redes sociales su indignación con la gestión del Gobierno español de la crisis del coronavirus.

Soldado defendió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ante el brutal linchamiento que sufrió por parte de la izquierda española en los últimos días tras el tuit publicado por el PSOE en el que alegaba que "la vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad".

La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad.#ProtegemosMadrid pic.twitter.com/AtZRRaPTb3 — PSOE (@PSOE) May 8, 2020

Un tuit que era un claro dardo a la polémica decisión de Ayuso de solicitar para Madrid pasar a la fase 1 de la desescalada y que terminó con la dimisión de Yolanda Fuentes, responsable de Salud Pública de Madrid.

Soldado respondió a este tuit con una frase muy clarificadora: "Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido engañados".

"Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados" (Mark Twain) https://t.co/CPgW8BlcU4 — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 8, 2020

Tras su mensaje, Soldado recibió numerosas críticas.Muchas de ellas iban en la misma dirección. Pedían al delantero del Granada que, por su elevado sueldo, ayudará a España con una donación. La respuesta de Roberto no dejó indiferente a nadie: "¿Te parece poco ‘donar’ casi la mitad de nuestro ‘desproporcionado’ sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien".

Te parece poco "donar" casi la mitad de nuestro "desproporcionado" sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien. Gracias https://t.co/Fr2EB8gvaF — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 10, 2020

Para hacer lo que más le gusta, rematar en el área, Soldado cerró su jugada con un nuevo ataque al Gobierno que preside Pedro Sánchez y su gestión de recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus: "Si no hay es porque no quieren! O no saben utilizarlo. Porque tienen miles de millones para gastarlo en lo que más necesitamos, mascarillas no homologadas, test chinos falsos,..."