Grave escándalo en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el principal sindicato de jugadores de nuestro país. Antonio Saiz Checa, actual director de Segunda B y Tercera División de AFE, ha acusado a David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general del sindicato, respectivamente, de haber sobornado con 3.000 euros para obtener información fiscal de Futbolistas On, el otro sindicato de jugadores.

Así se recoge en una carta enviada a todos los miembros de la Junta directiva de la AFE, que publica este martes el diario Marca y que ya está en poder de la Fiscalía de Valencia. En la misiva, de dos folios y con fecha del 11 de mayo de 2020, Saiz Checa se autoinculpa del presunto delito de cohecho, asegurando que obró de esa forma irregular al haber sido obligado por el propio Aganzo.

En concreto, Saiz Checa acusa a Aganzo de obtener fondos para conseguir de forma ilícita documentación fiscal de Futbolistas On. Una información procedente de la Agencia Tributaria que se habría obtenido "mediante pago a un funcionario público" y que el propio Checa entregó posteriormente al presidente de la AFE.

El director de Segunda B y Tercera no da más detalles de dicho "funcionario público", al que se le habría pagado 3.000 euros, una "cantidad que aportaron algunos miembros de la Junta directiva y trabajadores de AFE". También denuncia Checa que dicho dinero "fue recaudado por el co-director de la Asesoría Jurídica de la AFE, Gonzalo de Medinilla".

Saiz Checa continúa su relato explicando que, una vez obtenida esa documentación, le entregó esos documentos a David Aganzo en su despacho y en presencia de Diego Rivas. Se trataría de los Modelos 037 y TF2 de la AEAT con los que el presidente de AFE presuntamente querría demostrar y acreditar que el otro sindicato de jugadores, Futbolistas On, es un sindicato amarillo.

Además de la misiva de dos folios, Marca también publica una fotografía que está aportada en el juzgado y que, según la denuncia, es el documento obtenido de forma ilícita. En la imagen se observa el epígrafe 'Agencia Tributaria' subrayado por el término 'Intranet', que según los denunciantes demostraría que está sacado desde dentro del organismo oficial.

Checa asegura en la carta que Aganzo le "obligó mediante diferentes presiones a colaborar para conseguir de manera ilícita determinada documentación económica de Futbolistas On". El director de Segunda B y Tercera de AFE comienza reconociendo que ha "participado y colaborado en las actuaciones llevadas a cabo" por David Aganzo y Diego Rivas, para inmediatamente expresar que por ello "me arrepiento todos los días".

Saiz Checa continúa su relato refiriendo que participó en una moción de censura contra Aganzo y que fue despedido. Tres días después, cuenta que Aganzo "hizo uso de la coacción" para obligarle a grabar un vídeo "en contra de mi voluntad" en el que el presidente de AFE, según este testimonio, le dictaría "durante dos o tres horas para un vídeo de un minuto" lo que tenía que decir en apoyo de su gestión "que yo no compartía". Posteriormente, Checa habría de colgar en las redes sociales dicho vídeo "para recuperar mi puesto de trabajo y evitar futuros problemas".

"Se me sometió a un chantaje tanto emocional como profesional", acusa de forma contundente Checa. A partir de ahí, el denunciante asegura que recorrió vestuarios, con gastos a cargo del sindicato, para "apagar el movimiento de moción de censura" que estaba surgiendo contra la gestión de Aganzo.

"Acusaciones completamente falsas"

Tras conocer la noticia del diario Marca, David Aganzo utilizaba su cuenta de Twitter para publicar un mensaje donde ha negado todas las acusaciones, que tilda de "completamente falsas", al tiempo que ha querido remarcar que su trabajo "está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas".

Respecto a la información publicada en Marca: 1.- Las acusaciones son completamente falsas. 2.- Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas. 3.- Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. — David Aganzo (@davidaganzo) May 11, 2020

"Estamos muy tranquilos"

En la misma línea se expresaba Diego Rivas. El secretario general de la AFE ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE para desmentir las acusaciones vertidas por Saiz Checa contra Aganzo y él mismo. "Está ya en manos de nuestros abogados. Yo estoy muy tranquilo, y también David (Aganzo) y la gente de AFE. Es totalmente falso", declaraba en una entrevista en el programa El Partidazo. "Él puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas. Está en manos de los abogados. Estoy totalmente tranquilo; de las cosas que se dicen, no participo en nada", añadió.

Además, Rivas ha dicho que le da "rabia" que esta noticia aparezca para empañar un día en el que en el Congreso se ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno establezca un nuevo régimen jurídico para el procedimiento de suspensión, cancelación o modificación de las ligas profesionales y no profesionales.

"Después de todo lo que estamos peleando desde el sindicato para que no se coarten las libertades de nuestros compañeros con las concentraciones, cuando estamos peleando con la RFEF para que no se tomen ese tipo de medidas, hoy el Partido Popular ha presentado una propuesta no de ley que quiere que el Gobierno sea quien tome estas decisiones y no la Federación... Debería ser un día de felicidad para AFE, consiguiendo que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren, y que salgan este tipo de noticias que tratan de desviar la atención me da mucha rabia", aseguraba Diego Rivas.