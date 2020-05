El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha reiterado que le hace "ilusión" volver a ser máximo dirigente del club y está preparando una propuesta firme para presentarse a los comicios de 2021, y ha apuntado que le gustaría que Pep Guardiola fuera, de nuevo, su entrenador. "A mí me gustaría mucho que volviera Guardiola, pero ahora está en el City y es una decisión que debería tomar Pep. Es un referente del barcelonismo y a muchos culés nos gustaría que volviera a entrenar al Barça", ha reconocido Laporta en el programa Tot es mou de TV3.

En este sentido, añadía que ha pensado en "posibles candidatos" para ser entrenador del Barça si se presenta y gana los comicios del año que viene. "En el momento adecuado hablaré con la persona que pensamos que debería ser técnico del Barça a partir de 2021", apuntó.

Laporta, presidente del FC Barcelona entre 2003 y 2010, y que fue quien confió en Guardiola para tomar las riendas del primer equipo en la temporada 2008/09, la del primer triplete, también vería con buenos ojos a Xavi Hernández como entrenador. "Xavi ya es entrenador, vive por el fútbol y es él quien debe decidir cuál es su momento. En 2021 aún habrá jugadores que fueron compañeros de Xavi, y debe pensar si está preparado para dirigir a excompañeros, que no es cosa fácil", advirtió.

Eso sí, no ha entablado conversaciones con Xavi, actual técnico del Al-Sadd de Qatar. "Es un hombre honesto, sabe mucho de fútbol y tomará la decisión correcta, sabrá cuál es su momento para entrenar al Barça. Yo no he hablado de Xavi de estos temas", matizó.

Sobre esas elecciones de 2021, cuando termine el mandato de Josep Maria Bartomeu y que ahora mismo sólo tienen un precandidato oficial, el empresario Víctor Font, aseguró que está trabajando para presentarse. "Me hace ilusión gestionar un periodo de la historia del Barça donde habrá jugadores que les quedarán unos años y ya les tuve cuando era presidente", explicó.

Laporta ya está trabajando con personas de su confianza ("empresarios profesionales de reconocido prestigio") para construir el proyecto que afronte "el Barça de los 3.000 millones" en 2021. "Son 1.000 millones de deuda, 1.000 millones de gastos y ya veremos si habrá 1.000 millones de ingresos", cargó contra la actual Junta. "Es una situación dramática, trabajamos en una propuesta que revierta esta situación. Estoy ilusionado con ello, como ya he sido presidente, me hace ilusión seguir trabajando para el Barça", manifestó.

Para Laporta, el Barça tiene un problema económico pero también de imagen. "Se tiene que cambiar la imagen institucional del Barça porque la que han dado en estos años no es la deseable", apuntó.

En cuanto a la actual temporada y la situación provocada por el coronavirus, aseguró que le gustaría ver al Barça campeón de LaLiga Santander sobre el césped, y "no en los despachos". "En cualquier caso, si la decisión es que se acaba la Liga y el Barça es campeón, bienvenida sea pero nos gustaría ganarla compitiendo. Debería volver la competición cuando sea seguro. Creo que se acabará la Liga y creo que tendremos Champions en agosto", aventuró.

Apoyo a Sandro Rosell

Por otro lado, reiteró su apoyo a su antiguo amigo y socio Sandro Rosell, enemigo electoral a posteriori, tras su paso por la cárcel de modo preventivo pese a ser declarado finalmente inocente. "Haber estado dos años en prisión y que luego te absuelvan sin ninguna prueba que te incrimine, ya dije que era injusto y desproporcionado", recordó.

"Deseo que supere esta pesadilla que debe haber vivido, y le digo que la vida continúa, que mire adelante. Las personas nos podemos enfrentar y tener opiniones divergentes, pero cuando se trata de una cuestión de humanidad, todo tenemos sensibilidad sobre todo si no somos rencorosos", concluyó.