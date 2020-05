David Aganzo denuncia una campaña para desprestigiarle

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, aseguró que se le han atribuido "unos hechos presuntamente delictivos con total falsedad" y "con la única intencionalidad de hacer daño y menoscabar el prestigio" de su persona y de la institución que representa.

En una carta dirigida ayer a los afiliados de la AFE, Aganzo afirmó que "la transparencia siempre será parte fundamental" de su "política" y anunció que en los próximos días convocará una junta directiva para informar a los órganos colegiados de la información publicada en el diario Marca.

"Un afiliado y trabajador del sindicato me atribuye unos hechos presuntamente delictivos, con total falsedad, con la única intencionalidad de hacer daño, menoscabar el prestigio de mi persona y de la institución que represento, y tratar de incidir con intereses espurios en la gestión de la Asociación. Un asunto que, como podrás suponer, ya está en manos de los abogados para responder con toda la contundencia", indica.

En concreto se refiere a la información sobre una carta de un trabajador de la AFE a los miembros de la directiva y una denuncia presentada en la Fiscalía de Valencia, en la que éste explica que Aganzo obtuvo ilícitamente datos fiscales sobre el sindicato Futbolistas-ON y que le coaccionó para respaldarle frente a la presentación de una moción de censura en su contra.

En su comunicación a los afiliados Aganzo recuerda que lleva en la presidencia de AFE desde noviembre de 2017 y señala que desde ese día ha trabajado con todo su "empeño en la defensa de los intereses de quienes hacemos el fútbol posible en el terreno de juego: los futbolistas y las futbolistas".

"He rendido cuentas de toda mi gestión con transparencia y honestidad, y un respaldo en la última Asamblea del 98 por ciento. Represento a un sindicato con más de cuarenta años de historia y cerca de medio centenar de trabajadores y trabajadoras, y no nos guía ningún otro objetivo que no sea la defensa íntegra e inquebrantable de los derechos de los más de diez mil futbolistas que, como tú, componemos AFE", agrega.