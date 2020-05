Luis Suárez: "En Italia hablan de Arthur como si fuera Pelé, no deben de haberlo visto" Dice que el brasileño "no ha hecho nada hasta ahora". "¿Tú crees que esto no lo podría haber hecho Aleñá?", se pregunta.

Libertad Digital 2020-05-15 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar