El centrocampista alemán Toni Kroos confía en cumplir su contrato con el Real Madrid hasta 2023 y estudiar después su futuro, pensando ahora en el regreso a la competición con los ojos puestos en la Bundesliga, que marcará el camino de LaLiga. "Definitivamente planeo estar con el Real durante estos tres años. Entonces es un buen momento a los 33 años para preguntarte a ti mismo cómo te ves físicamente, tu nivel de motivación", ha dicho en una entrevista a Eurosport, sin descartar seguir más allá de lo que dice su actual contrato con la entidad merengue.

El germano, eso sí, no se ve en China de retiro. "No leeréis 'Kroos se va a China' o historias similares", afirmó. El ex del Bayern vuelve a mirar ahora a la Bundesliga confiando en que funcione el regreso del fútbol tras la crisis del coronavirus como pretende LaLiga Santander a mediados de junio.

"Estamos ansiosos por la situación desde España y esperamos que la liga que comienza primero no falle y eso tenga un impacto en nosotros. Hemos estado entrenando de nuevo esta semana, pero sin contacto físico. Es una situación extraña, un entrenamiento extraño. Ves a todos, pero aún no puedes acercarte el uno al otro", zanjaba.