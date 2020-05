La plantilla del Rayo Vallecano, que no acudió el lunes a entrenarse molesta por seguir dentro del Expedición de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tampoco acudió este martes a la Ciudad Deportiva por segundo día consecutivo para entrenar sobre el césped.

El club ha asegurado que se están respetando "escrupulosamente" los derechos laborales de sus futbolistas, a los que recuerda que se encuentran "en un ERTE de reducción de jornada y no de suspensión de empleo" después no entrenar este lunes en la Ciudad Deportiva, y ha afirmado que el entrenador Paco Jémez cambió el plan de entrenamiento sin avisar. "Todos los jugadores del primer equipo se encuentran desde el día 14 de marzo en un ERTE de reducción de jornada y no de suspensión de empleo, como falsamente ha aparecido en algún medio. Todo ello, como no podía ser de otra forma, para respetar escrupulosamente los derechos laborales de estos trabajadores, los cuales han estado dados de alta por el tiempo que han estado trabajando en sus domicilios", señala el comunicado del club. En este sentido, asegura que "en ningún momento se ha vulnerado ningún derecho de ningún futbolista como falsamente afirma AFE". Este lunes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha denunciado que el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, lleva dos meses y medio sin hablar con la plantilla después del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha aplicado el club madrileño por la crisis sanitaria y económica por la covid-19.

Por otra parte, la entidad rayista explicó que el entrenador Paco Jémez trasladó el plan de entrenamientos de esta semana "tanto al delegado del primer equipo Miguel Ortiz como al inspector asignado por la Liga, Miguel Martínez Falero", y que se comprobó que "las horas efectivas pautadas por el entrenador no excedían el tiempo de trabajo marcado en el ERTE". "Por dicho motivo, el Rayo Vallecano no modificó los términos del mismo", añade. "En la tarde de ayer, Paco Jémez, a través de uno de sus preparadores físicos, envió a la plantilla un plan de trabajo diferente al establecido para hoy y comunicado previamente a la Liga. En su lugar confeccionó una sesión de entrenamiento que debía ser desarrollada individualmente por cada jugador en sus respectivos domicilios. Dicho cambio no fue comunicado por el entrenador a la dirección deportiva. Aún así, y pese a haber pautado el entrenamiento de los jugadores en sus casas, el entrenador sí compareció hoy en la Ciudad Deportiva", prosigue.

Por último, el club madrileño recalcó que en no ha dejado de cumplir "en ningún momento con sus obligaciones laborales". "La difícil decisión de la aplicación del ERTE obedece a la necesidad de salvaguardar la viabilidad presente y futuro del Rayo Vallecano, en una situación extraordinaria que está afectando a todos los sectores de la economía del país", justifica.