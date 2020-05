Mijatovic, sobre la Séptima: “Si perdíamos no podíamos volver a Madrid”

El montenegrino Pedja Mijatovic recordó la consecución de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, la primera 'en color', de la que este miércoles se cumplen 22 años y que rompió con una sequía de 32 para el conjunto blanco, y aseguró que si perdían no hubieran podido "volver a Madrid" por su mala clasificación en la Liga

"Estábamos bastante acojonados, porque en la Liga hicimos el ridículo, las Ligas no salieron bien, y fuimos a Ámsterdam pensando que si perdíamos no podíamos volver a Madrid. Era año de Mundial y nos iríamos directamente con nuestras selecciones; yo lo tenía clarísimo", dijo en Real Madrid TV.

"Cuando empezamos la Champions no pensábamos que íbamos a llegar lejos, empezamos a pensarlo a partir de octavos de final. Renunciamos de alguna manera a la Liga; ahora se puede decir, porque antes no se podía (ríe). Pero al final salió bien", añadió.

Mijatovic se emocionó al ver un vídeo rememorando aquella final: "Qué video tan bonito, Dios mío. Ahora viéndolo de nuevo me he emocionado otra vez. La séptima, todo lo que vivimos durante el partido, antes, después… es algo que puede pasar una vez en tu vida como futbolista. Para mí es el mejor momento de mi vida profesional. Siempre me emociono mucho viendo estas imágenes", declaró.

El exdelantero comentó como vivió el partido: "Durante el partido, en ningún momento se me pasó por la cabeza que no íbamos a ganar. Veías que ellos no hacían nada importante y nos sentíamos más fuertes. Acojonados antes, por la entidad de la Juve, pero confiados luego".

Mijatovic ponderó la amistad que tenían los integrantes de aquella plantilla: "Aquella generación, además de las cualidades futbolísticas, todos teníamos muy buena relación. El primer año que nos juntamos, como no competíamos en Europa, nos juntamos todos a comer, cenar, e incluso salir por las noches en Madrid para fortalecer este grupo. Y esa relación privada nos ayudó mucho luego para hablar abiertamente, para echarnos la bronca si hacía falta…", señaló.

El objetivo de ganar la Copa de Europa no se establecía en aquella época cuando se fichaba por el Madrid, que tardó 32 años en volver a coronarse en Europa, como recuerda el montenegrino: "En aquellos años cuando firmabas el contrato con el Madrid, prácticamente no se hablaba de la ‘Champions’, se hablaba de ganar la Liga, la Copa… ni siquiera tenías prima extra por ganar la Champions, porque tantas generaciones no habían podido ganarla".

Durante la entrevista en la televisión del club, también habló Fernando Sanz, compañero de Mijatovic en aquella época. El defensa le dijo durante una comida en el hotel que iba a ser él el que iba a marcar el gol de la victoria, y cuando éste lo logró corrió hasta el banquillo para fundirse en un abrazo con él.

"Lo celebré efusivamente, pero me sorprendió que fuese hacia mí directo, y señalando. Fue muy sorprendente. Somos vecinos de hace casi 24 años y le felicité, por este su segundo cumpleaños, de muro a muro", dijo Sanz.

El exjugador recordó también cómo fue la celebración de la séptima Copa de Europa: "Estuve en el Madrid desde los 9 años y desarrollé toda mi carrera deportiva del Madrid. Era socio y sigo siendo socio. Soy hipermadridista. Esa celebración fue inolvidable. Nada más llegar se palpaba algo especial", comentó.

"Lo más especular fue cuando se replicó la celebración de la Copa de Europa ganada 32 años antes, subiéndonos en grupos de tres en coches. Ese camino hasta Cibeles y el Bernabéu fue increíble. Había gente contenta, llorando de alegría, en un éxtasis total… fue una fiesta continua; algo tremendo", añadió.

Ambos recordaron también la figura de Lorenzo Sanz, padre de Fernando, que falleció el pasado 21 de marzo tras sufrir coronavirus, y que fue presidente del Real Madrid entre 1995-2000 y uno de los grandes artífices de la séptima.

Su hijo recordó su figura y aseguró que espera volver a reunir a aquel equipo campeón, algo que quería hacer Lorenzo y que "se ha ido sin poder hacerlo", como homenaje, cuando la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 lo permita.