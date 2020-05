Sorpresón en el Athletic: Aduriz anuncia su retirada inminente con una emotiva carta

Sorpresa mayúscula en Bilbao. Aritz Aduriz ha anunciado que se retira de manera inmediata del fútbol en activo. A pesar de que su intención era colgar las botas al finalizar esta temporada, su cuerpo no puede más. La decisión de retirarse ya llega por recomendación médica. "Este martes me han informado que debo pasar por el quirófano" para que me coloquen una prótesis de cadera".

Aduriz, que jugó 13 partidos con la selección absoluta, con la que ganó la Eurocopa de 2015, deja el fútbol con 39 años como el máximo goleador del Athletic Club en el siglo XXI y el sexto de toda su historias, con 172 dianas. Por delante de él solo están Zarra (335), Bata (208), Dani (199), Gorostiza (196) e Iraragorri (179). El Liejo, que fue máximo goleador español en las temporadas 2014/15 y 2015/16, ha escrito una emotiva carta para anunciar su marcha.

La emotiva depedida del Liejo Aduriz Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen.Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple. Desgraciadamente estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota. Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin. Muchas gracias

Aduriz es ya una de las leyendas del Athletic. Recopilamos 25 de sus mejores goles con la camiseta rojiblanca.

Aduriz luchó de lo lindo para llegar a convertirse en una leyenda del Athletic. En su día se marchó de Lezama para buscarse las habichuelas en el barro de Segunda B. Dejó su casa y a su gente y fichó por el Burgos. En un solo año robó el corazón de la hinchada burgalesa, que le recuerda como a un héroe. Tras marcar 16 goles, fichó por el Real Valladolid. Con Mendilibar como entrenador, el Liejo siguió dando lecciones de Killer en Zorrilla. Tras una temporada y media en Zorrilla, en diciembre de 2005 el Athletic lo recuperó para la causa.

En su retorno a Bilbao tuvo que convivir con la aparición estelar de Fernando Llorente. Solo dos temporadas después, el Athletic aceptaba la oferta del Real Mallorca. En dos temporadas con los bermellones, anotó 24 goles. Su instintó goleador llamó la atención del Valencia, que lo reclutó en el verano de 2010. Tras marcar 23 goles en dos temporadas, el 28 de junio de 2012 regresó al Athletic Club, con 31 años, comenzando así su tercera etapa en el conjunto bilbaíno. Una etapa en la que, finalmente, con su tesón y su talento para el gol habitual, consiguió convertirse en una pieza clave.

Dicen, los que le cubren, que es uno de los delanteros más complicados a los que se han enfrentado. Por ejemplo, el central argentino Ayala reconoció que Aduriz fue su peor pesadilla durante su dilatada carrera. Sus movimientos de desmarque, sus incomensurables saltos, su inteligencia táctica, su tremendo carácter... Cuelga las botas un grande. Nos dice adiós Don Aritz Aduriz.