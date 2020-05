El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dicho este domingo en El Partidazo de Movistar, en el canal Vamos, que sería su "ilusión" reanudar el campeonato tras el parón generado por el coronavirus el próximo jueves 11 de junio con un Sevilla-Betis que se disputaría a las 22:00 horas.

El máximo mandatario de la patronal abogó por esa fecha como la posible para el regreso de LaLiga y avisó de que dependerá del estado de los entrenamientos y su adaptación a las fases de la desescalada que vive cada comunidad autónoma.

Tebas ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de reanudar las competiciones "a partir del 8 de junio" porque cada lunes se pasa de fase y declaró que el domingo de esa semana se espera que toda España esté en la fase 2. "Tenemos que ver cómo se van cumpliendo las fases de los entrenamientos de todos los equipos. Intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que no va a ser posible con todos igual, pero tenemos que intentar enlazar esa situación. Seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de LaLiga", dijo.

"No está decidido todavía, falta atar el tema de las fases, mantener las reuniones correspondientes con la RFEF, con el CSD, para ir descendiendo a los temas que tenemos pendientes. Tenemos que ver qué pasa con las fases y confirmar lo que el presidente del Gobierno ha dicho que pueda ocurrir. Eso nos ayudaría a que las fases de los entrenamientos colectivos, todos contra todos, sean cuanto antes", apuntó.

"No queremos correr ni adelantar plazos"

Asimismo, dejó claro que todo se hará "guardando" las normas sanitarias que marcan el camino, sin prisa, sin correr y muy cautos. Además, informó de que también tiene que trabajar junto a los operadores audiovisuales para completar la estrategia a seguir durante los próximos días y semanas. "Por eso cabe, según cómo se vuelva a los entrenamientos, la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de Liga. Sería nuestra ilusión tener un solo partido ese día donde los equipos que sean jueguen en exclusiva para toda España como homenaje a esta vuelta y a todo lo que ha ocurrido con todos los fallecidos", señaló.

Tebas insistió en que serán los entrenamientos los que determinarán esa fecha de regreso y avisó de que si no se llega a ese día, el regreso podría ser el viernes 12, el sábado 13 o "incluso" el domingo 14. "Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11. Nos gustaría que fuese el Sevilla-Betis. Insisto, si podemos acomodar las fases con los entrenamientos. Ahora hay comunidades en fase dos, otras en la primera, y eso requiere unas normas diferentes de conducta en las comunidades que pueden afectar a nuestro protocolo. Si avanzamos un poco, podemos llegar al jueves 11. Ojalá, a las 22:00 de la noche", comentó.

El calendario, el calor...

Respecto a si próximamente habrá un calendario, Tebas ha dicho que cuando se comunique cuándo será el primer partido de forma oficial, también informará de las fechas de las siguientes cuatro jornadas. Probablemente, señaló, eso ocurrirá a principios de la próxima semana.

Cuestionado por el calor y los horarios, dejó claro que LaLiga trabajará con previsión para intentar prever olas de altas temperaturas que podrían obligar a cambiar los días de algunos partidos o a retrasar las horas de otros. "Hemos hecho un seguimiento histórico de las temperaturas de todos los meses y de todos los días de todas las ciudades con equipos. Con eso trabajamos con los horarios. Evidentemente, si hay una subida de temperatura en alguna de las ciudades, no pondríamos partido. Y si lo hemos puesto y suben las temperaturas a medidas y a humedad que tenemos estandarizadas, entonces el partido se retrasaría", subrayó.

Por eso, informó, "la idea" es que entre semana los horarios sean en dos tramos, entre las 19:30-20:00 horas y las 21:30-22:00 y el fin de semana, sábados y domingos, a las 17:00, a las 19:30 y a las 21:30-22:00 horas.

LaLiga, declaró, procurará que los partidos de las 17:00 sean los de la cornisa cantábrica para equipos como el Celta, el Deportivo, el Oviedo, el Sporting, el Athletic o la Real Sociedad, cuyas ciudades tienen una media de temperatura menor que en las que están ubicados el resto de clubes.

La polémica sobre el Sevilla

Por último, habló sobre la polémica que protagonizaron cuatro jugadores del Sevilla (Ocampos, Banega, De Jong y Franco Vázquez), que se saltaron las normas de la cuarentena de la fase 1 tras reunirse en una casa más de diez personas. Tebas anunció que podría tomar mehdidas disciplinarias. "LaLiga siempre toma medidas, pero no tiene que hacer publicas las que considera. Pueden ser de precaución o disciplinarias, pero no las voy a anunciar. Se han arrepentido y lo voy a destacar. Es bastante positivo. Somos ejemplo para la sociedad y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Hago un llamamiento a todos los jugadores para no tener estas actitudes", comentó.

"Ponemos en peligro 180.000 puestos de trabajo. En esa reunión puede haber algún asintomático y pueden estar fumando de la shisha. Hay que ser muy responsables con todo lo que hacemos en el entorno. En el lugar de entrenamientos y partidos es casi imposible contagios. Me preocupan estas reuniones. Tenemos que ser más cautelosos que lo que las normas nos dicen", concluyó.