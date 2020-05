Roures: "Las cuentas del Barcelona tienen un agujero enorme"

Jaume Roures pone en la diana al F.C. Barcelona como uno de los equipos españoles más perjudicados por la crisis económica que se avecina por culpa del coronavirus. Un Barcelona cuyas cuentas ya tenían un amplio agujero. Roures habla claro en una entrevista concedida a Radio Marca.

"Hemos perdido siete mil millones en Europa y unos 600 millones aquí. A sumar a lo que ya se está perdiendo y lo que se va a perder hasta que no vuelve la normalidad. Son pérdidas irrecuperables. Esperemos que lo de la TV lo recuperemos y evitemos que el daño sea mucho mayor. Hace mucho tiempo que digo que las cuentas del Barcelona tienen un agujero muy importante. Nadie parece preocuparse. Hay que añadir unas deudas involuntarias porque son por el COVID y el dinero que no va a volver. Y tiene que ver también con que en general ahora esos superfichajes hasta cierto punto inmorales de cientos de millones de euros se van a acabar porque hay telarañas en la caja y la realidad se va a imponer a esos deseos de tirar el dinero de cualquier manera".

Olvidarse de traspasos galácticos

Con la crisis económica derivada del coronavirus, hay que comenzar a olvidarse de los traspasos astrónomicos: "Pasará en el fútbol en general y en el Barça en particular. Ya nadie va a poner 150 millones porque no estarán y, si hay que pedirlo, difícilmente los bancos acompañarán. El club vendedor tampoco te va a fiar y tendrá sus necesidades. Se habla de los trueques... Pero mientras no sean esos artificios fiscales que hizo el Barça con Neto y Cillessen...".

Roures deja bien claro que no le interesa presentarse a las elecciones para la presidencia del F.C. Barcelona de 2021: "No me hace gracia. No me llama la atención. Prefiero hacer series, documentales, museos, cine... Hago muchas cosas que me motivan mucho más que estar en una directiva. Ninguna aspiración ni motivación".

Regreso de La Liga

Roures, que se juega nada más y nada menos que 80 millones de euros si La Liga no consigue terminar la temporada, se muestra optimista: "Hemos estado trabajando mucho para que sucediera y esperemos que no salga algo que lo tuerza a mediados de junio. El fútbol vive en su nube y el virus nos ha hecho bajar al suelo y todo el mundo ha visto que venían época de vacas flacas y todos deben colaborar para acabar la temporada lo más dignamente posible y no ir a peor. Lo razonable es acabar por el tema deportivo, que los ascensos y descensos además del título tengan que ver con eso. Si no, yo creo que hay que aplicar los porcentajes que sean".

Fútbol sin aficionados...

Roures sabe que las retransmisiones sin público en las gradas serán diferentes. Para minimizar la tremenda perdida, busca alternativas: "Vamos a intentar algo diferente, estamos haciendo pruebas técnicas. Porque tenemos el sonido ambiente de todos los estadios y estamos haciendo pruebas para recrear el sonido y que acompañe las retransmisiones. Estamos haciendo pruebas para animar la grada virtualmente. Me sorprende que no se esfuercen un poco más en Alemania. Le falta el jugador número 12. Todo el acompañamiento, el calor, la hinchada, una parte muy importante del fútbol. Hasta que no tengamos una vacuna nada volverá a ser como antes".