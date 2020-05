El hermano de Javier Tebas, prestigioso virólogo en EEUU, da a 'El País' la respuesta que no quería oír

Pablo Tebas es investigador jefe de virología y enfermedades infecciosas en la Universidad de Pensilvania, y dirige el equipo que está ya probando en humanos una vacuna contra el coronavirus que emplea una nueva tecnología basada en inocular ADN sintético. Si termina llegando a buen puerto, se convertiría en la primera vacuna de ADN autorizada para cualquier enfermedad. Pablo Tebas, hermano de Javier Tebas, asegura que no es asesor oficial de La Liga, simplemente habla con su hermano de manera informal para darle su opinión. Pablo ha concedido una jugosa entrevista a El País donde resuelve varias dudas.

Importancia de las decisiones tomadas al inicio de la epidemia

Pablo Tebas asegura que las decisiones tomadas al inicio de una epidemia tienen un impacto enorme en su desarrollo posterior. En España, hasta 600.000 personas se manifestaron el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué impacto tuvo esas manifestaciones en la propagación del coronavirus? Para Pablo Tebas, fue capital: "Si una cosa hemos aprendido es que, cuando las epidemias empiezan, el crecimiento es exponencial. Decisiones que se toman muy al principio de la epidemia tienen un impacto enorme, pueden crear una diferencia de cientos de muertos. En España hubo manifestaciones grandes por el Día de la Mujer, que era muy importante pero, claro, eso extendió la epidemia al principio".

Nada será igual hasta que no tengamos una vacuna

Pablo Tebas pone como ejemplo el Santiago Bernabéu. No será posible volver a verlo lleno, hasta que no tengamos trasmisión 0 del coronavirus. "Esperemos que se acabe esta epidemia algún día. Si no, habrá que cambiar cómo se ve el fútbol. El fútbol y cómo trabajamos. El matadero de Binéfar, que se tuvo que cerrar porque hubo mucha gente que se infectó, ¿cuándo volverá a ser como era antes, cuando los empleados trabajaban unos al lado de otros? Pues pasará mucho tiempo. Y a lo mejor no volvemos a esa situación nunca. La responsabilidad de cualquier empresa es minimizar el riesgo para los trabajadores, porque es imposible bajarlo a cero. Es lo mismo que se le exige a la Seat y es lo mismo que se le debe exigir al fútbol".

¿Cuando tendremos una vacuna?

Pablo Tebas es optimista. Pone de plazo un año. "Soy positivo. Creo que el ingenio de la gente que trabaja en la manufacturación de productos farmacéuticos es increíble. Y creo que en un año habrá centenares de millones de dosis de la vacuna, probablemente. Vacunar a 6.000 millones lo veo más complicado, pero a cientos de millones de personas sí". En ese momento habrá que ver a quién se vacuna primero.