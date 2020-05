El dardo envenanado de Joan Gaspart al Real Madrid y La Liga

Joan Gaspart siempre presumió de ser antimadridista. Nunca escondió el odio que recorre su sangre por todo lo que tiene que ver con el conjunto merengue. El empresario y expresidente del F.C. Barcelona, ha salido a la palestra para dar la nota.

Gaspart participó en La tertulia del 10 donde dejó una reflexión fuera de lugar. Joan asegura que "si el Madrid hubiera acabado líder antes del confinamiento, LaLiga se hubiese terminado".

El expresidente del Barcelona denuncia, en su realidad paralela, que al equipo de sus amores se le falta al respeto: "Al Barça se le falta al respeto y se vende el anti-barcelonismo".

Gaspart, que repasó su etapa como presidente y dirigente del Barcelona donde afirma que su mejor recuerdo es el gol de Koeman en Wembley, se mojó sobre el posible fichaje de Neymar: "Me encantaría ver a Neymar en el Barça. Entiendo que puede aportar todavía. Lo que no conozco es la letra pequeña. Yo perdono lo que haga falta para que vuelva. Me gustaría que jugase en el Barça".