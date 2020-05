El Inter destapa la verdadera realidad del Barcelona: "Lautaro solo saldrá por la cláusula"

Puñetazo a las ilusiones del F.C. Barcelona. Los azulgranas sueñan con el fichaje de Lautaro Martínez. Un sueño que muchos consideran que terminará convirtiéndose en realidad. Con la crisis económica del coronavirus y teniendo en cuenta que las arcas del Barça tenián antes de la dichosa aparición del COVID 19, un agujero importante, el hecho de querer fichar este verano a uno de los mejores delanteros de presente y futuro como es Lautaro, chirría.

Con Luis Suárez camino de los 34 años, el Barcelona sabe que necesita un relevo de garantías. Con el agente de Lautaro moviendo el árbol -me dicen buenas fuentes que el argentino está como loco por marcharse al Barcelona-, muchos medios dan como seguro el fichaje de Martínez por Barça este verano. Sin cash, la única fórmula viable sería meter jugadores en la operación -se habla de Rakitic, Vidal, Semedo o Coutinho-. Este jueves, sin embargo, un jarro de agua fría ha caído en la Ciudad Condal. Desde el Inter han puesto el candado al futuro de su estrella, asegurando que solo hay una llave maestra para poder abrir las puertas a su marcha: pagar la cláusula de rescisión.

Tal y como ha asegurado el director deportivo interista, Piero Ausilio, en una entrevista concecida a Sky Sport, Lautaro no está en venta: "Solo hay un camino que puede llevarlo lejos del Inter, y es pagando su cláusula, la que todo el mundo conoce. Tiene fecha de caducidad y unos compromisos muy precisos"

¿Cuál es la cláusula de Lautaro? El director deportivo neroazurro lo deja claro: 110 millones de euros hasta los primeros días de julio. A partir de ahí, quien quiera a Lautaro deberá llegar a un acuerdo con el Inter, ya que desaparece la cláusula: "Caduca en los primeros días de julio y no dura mucho tiempo. No hay otras opciones para que Lautaro salga, y no estamos negociando con nadie porque apostamos por él y todavía le quedan dos años de contrato. Nuestro club no quiere vender a sus mejores jugadores, quiere mantenerlos y reforzarse", asegura Ausilio, que reconoce que el Barcelona ha llamado a la puerta del Inter: "Muchos clubes nos contactaron, y entre los más interesados está el Barcelona, con el que tenemos una relación cordial y amistosa. No lo escondo, pero sé que ellos conocen nuestras intenciones".

Mientras el Barcelona sigue haciendo castillos en el aire, desde el Madrid, preguntados por un posible fichaje de Haaland, reconoce a Libertad Digital que "el verano será complicado en cuanto a traspasos se refiere. No veremos fichajes millonarios". Real Madrid contra Barcelona o realidad contra ficción.