Messi seguirá en el Barcelona

Lionel Messi no ha ejercido la cláusula liberatoria que tenía en su contrato por la que podría dejar el Barcelona este verano. El argentino podía desligarse de manera gratis del conjunto azulgrana al finalizar el curso 2019/20 , rescindiendo de manera unilateral su contrato, un contrato que termina el 30 de junio de 2021. Dicha cláusula tenía validez hasta el 1 de junio de 2020.

Messi seguirá, al menos una temporada más en Can Barça, ya que no ha notificado a la directiva su intención de acogerse a dicha cláusula este mismo verano. Otra historia bien distinta será lo que ocurra el 30 de junio de 2021. Bartomeu y su junta directiva tienen un año para convencer a La Pulga de que su etapa en el Barcelona aún no ha terminado. ¿Lo conseguirán?