LaLiga gana el pulso legal a la Federación por los partidos en lunes y viernes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido recordar que el asunto de que los partidos de LaLiga se jueguen en viernes y lunes es un caso que ya ha sido "resuelto por los juzgados", después de recibir un auto de la Audiencia Provincial de Madrid con respecto a las medidas cautelares presentadas por la patronal.

"La RFEF recuerda que el asunto de viernes y lunes ha sido resuelto por los juzgados y el auto de la Audiencia Provincial se refiere a las cautelares que solicitó la Liga", apuntó la Federación en un comunicado este miércoles.

"La RFEF ha recibido en el día de hoy un auto de la Audiencia Provincial de Madrid referido a las medidas cautelares sobre los lunes y los viernes que fueron solicitadas por la Liga y rechazadas por el juzgado de lo mercantil, el pasado 9 de agosto. En ese momento, la Liga recurrió ante la Audiencia Provincial y es ahora cuando se ha resuelto este recurso de apelación", añade la nota.

Hace justo una semana, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid desestimó íntegramente la demanda presentada por LaLiga contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por deslealtad y conducta prohibida al impedirle disputar partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank los viernes y los lunes.

"Dado que el Juzgado de lo Mercantil ha resuelto ya el fondo de este asunto mediante la sentencia del 27 de mayo de la pasada semana, las decisiones sobre las medidas cautelares pedidas por la Liga y recurridas por la misma ante la Audiencia Provincial ya no deberían tener efecto. La RFEF muestra su respeto por todas las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera, y recuerda, por tanto, para que no exista confusión en este sentido, que este asunto ha sido juzgado y sentenciado", termina.