Toni Kroos: "En España la puntualidad es llegar 10 minutos tarde"

Toni Kroos ha concedido en su país una entrevista a la revista GQ donde el teutón saca a relucir su lado más humano.

Un alemán con toques de español: "Desde la perspectiva alemana seguramente sea bastante español. Los españoles son un pelín más relajados y pienso que yo también me he convertido en una persona más relajada. También sigo siendo un aficionado de la absoluta puntualidad, algo que se lleva con más margen aquí. Llegar diez minutos más tarde es la puntualidad habitual aquí. Cuando me presento con tres minutos de antelación a una reunión del equipo suelo ser el primero, si lo hiciese en Alemania sería de los últimos. Los españoles también suelen abrazar y besuquear a todo el mundo, tampoco soy ese tipo de persona. Quizá sea un pelín alemán para eso, lo que no quiere decir que no aprecie al otro simplemente porque no me guste ese contacto corporal extremo".

Kroos y sus nervios de acero sobre el césped: "Raras veces sobre el terreno de juego me pongo nervioso. Para ello, he vivido demasiadas cosas y he comprobado que la serenidad es una gran ayuda en multitud de ocasiones. Los éxitos también te dan cierta tranquilidad y la conciencia de que ya no te pueden afectar demasiadas cosas. Alguien me dio esa capacidad, pero no sé quién. En cualquier caso, no fue nadie de mi familia, ya que siempre me entero de lo nerviosos que están todos delante del televisor los días de partido. También está claro que, fuera del ámbito futbolístico, hay días en los que me pueden los nervios y las emociones. Cuando nacieron mis hijos, por ejemplo. Ahí no puedes influir o ayudar y tienes que cruzar los dedos por que todo salga bien. Es mucho más desagradable que estar sobre en terreno de juego".

Como ha vivido el confinamiento, ¿se ha hecho largo?: "No se te hace largo con tres niños. Mi hijo mayor y mi hija acuden a un colegio americano aquí en Madrid, mi hijo está en primero y mi hija en la guardería. Los dos recibieron tareas online, de lunes a viernes. Fue algo que también ocupó mi tiempo, ser una mezcla entre papá y maestro. Las tareas son en inglés, con lo cual incluso yo pude aprender alguna que otra cosa. Además, también tenemos un hijo de un año que no es tan independiente y necesita nuestra atención".

Su trabajo social durante la pandemia... "En algunos hospicios infantiles mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles a su disposición para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa, algo que también beneficia a los niños. Durante el pico ofrecimos la posibilidad a, prácticamente, todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos. Los días en casa pueden ser muy largos, y más cuando tienes a un niño enfermo. Nuestra intención es hacer todo más ameno. Es muy intensamente. Me demuestra que el mundo en el que vivo no es el normal y que hay problemas de mayor relevancia que ganar un partido de fútbol. Hubo días en los que me cabree por una derrota o banalidades como cuando alguien llegó tarde o se rompió algo en casa: cosas sin importancia. Después, me pongo a leer por la tarde las peticiones a la fundación y me doy cuenta de tantas circunstancias que se dan en la vida, que vuelven a enderezarme y me enseñan los problemas, verdaderamente graves, que sufren otras personas. Es un gran soporte para mí."

¿Alguna emoción especial?: "A una niña de Berlín le quedaba el deseo de montar en helicóptero. Era de prever que no iba a vivir mucho más. Le regalamos el vuelo, lo hizo y, desafortunadamente, falleció al poco tiempo. Son desenlaces que te conmueven y hacen pensar. A posteriori, me alegro de poder haberle hecho pasar esas bonitas horas".

¿Cómo es el Kroos padre?: "Les suelo dejar pasar algunas cosas, pero sentimos la exigencia de convertir a nuestros hijos en personas simpáticas y educadas. Estamos muy atentos a que siempre saluden. De vez en cuando me doy cuenta de que otros niños no consiguen hacerlo, es algo que me molestaría como padre. En líneas generales, espero de mis hijos que hagan caso, algo que no siempre se da. Entonces se lo repetimos, la primera vez de manera más amable y la segunda, menos. Por lo demás, tienen una vida maravillosa. No solo en lo material, algo de lo que no son ni deben ser conscientes".

Homosexualidad y fútbol: "Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado. No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso a día de hoy, no serían todo ventajas".