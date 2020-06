El debate sobre el fútbol sin público sigue abierto cuando está a punto de reanudarse LaLiga. Este lunes Javier Tebas, presidente de esta competición, dijo que es partidario de que haya "público en los estadios de fútbol en los que se pueda" por seguridad sanitaria, aunque no haya homogeneización en toda la competición por regiones. Santi Cazorla, futblistas del Villarreal, apuesta por una apertura homogénea, en todos los estadios a la vez, mientras la UD Las Palmas presenta un protocolo para el asistencia de gente a los partidos.

Tebas dio su opinión acerca de cómo debe ser la vuelta de público a los estadios y que es opuesta a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su última conferencia de prensa dijo que la idea es "dar una respuesta común y homogénea" para la competición.

"En el momento que se pueda tiene que haber aficionados en aquellos sitios dónde se pueda. Hay ataques de integridad deportiva y también se podría decir que los equipos que juegan competición europea contra uno que no lo hace podrían estar más cansados. Trabajamos en un protocolo", dijo Tebas en el programa 'Vamos', de Movistar.

"Nadie se acuerda que el Eibar-Real Sociedad fue a puerta cerrada y el Eibar perdió 0-2 jugando sin público. ¿Decimos que el Eibar perdió por jugar sin gente?", ironizó el presidente de LaLiga, que subrayó que "ahora mismo" lo que más le preocupa es ver qué pasa "con las aperturas de fases en todos los lugares".

"Hay mucha relajación y nosotros tenemos que cuidar la seguridad sanitaria. Tenemos una responsabilidad de terminar la competición. Yo me pregunto. ¿Si esta pandemia hubiese afectado a solo cuatro Comunidades Autónomas se hubiera jugado sin público en el resto?", señaló Tebas.

"Tenemos que tener más cuidado porque estamos empezando, quedan 40 días de competición muy dura y estamos cerca de conseguir el objetivo", comentó Tebas.

Por su parte, Santi Cazorla, centrocampista del Villarreal, afirmó que si en un momento dado se autoriza a que haya público en los estadios, debe ser en todos los campos por igual y añadió que lo que más le preocupa en estos momentos es la posibilidad de lesionarse.

Así lo indicó en declaraciones a Televisión Española en las que respecto al público indicó que no se puede dar prioridad a un equipo sobre y en las que también afirmó que es consciente de que la vuelta a va a ser "un poco irreal y surrealista", pero con todos los futbolistas con ganas de volver a la competición.

Sobre la preocupación por las lesiones, señaló que ésta es mayor que la que van a tener en comparación con el respeto a los rivales como consecuencia del coronavirus. "Al final, cuando uno empieza a competir no tiene la mente puesta en si se va a volver a contagiar", agregó.

Desde Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas remitió este lunes al Gobierno canario y a LaLiga su propuesta de protocolo de partidos con público, según confirma el club a través de su página web.

La entidad amarilla, que el sábado recibirá al Girona, espera conocer en los próximos días si se le permitirá que los espectadores accedan a las gradas. "Si se nos da la posibilidad de abrir el estadio este sábado o el próximo (ante el Lugo), será con máximas garantías para nuestros aficionados y podrá venir quien quiera. Que la gente pueda venir al fútbol ofrece una buena imagen para Canarias, y el principal motor de nuestra tierra es el turismo", aseguró el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, en la emisora oficial UD Radio.

El dirigente isleño confirmó que la próxima temporada no habrá nuevos abonados y, si alguien decide no renovar, "su abono se guardará para entradas, queremos ser cautos mientras no haya una vacuna".

Mendilibar pone el grito en el cielo

José Luis Mendilibar pasó por los micrófonos del 'Partidazo' y como hace siempre, habló muy claro sobre el hecho de no permitir público en las gradas en el retorno de La Liga: ¿Por qué hay gente en los bares y no puede entrar un tercio del aforo en un estadio? Ahora, me parece que se puede jugar y que puede haber gente en los estadios".

La reanudación de LaLiga contará con una importante novedad: se pueden hacer cinco cambios. Mendilibar, que siempre se ha caracterizado por abogar por un fútbol 'clásico', señaló: "Ya estamos adulterando un poco la competición. No podemos jugar al mus sin saber las reglas. Cuando empieza la competición tiene que estar todo sabido. Estamos cambiando las reglas según cómo va el fútbol".

A su vez, reseñó que el hecho de jugar tanto en tan poco tiempo puede tener consecuencias: "Yo creo que no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Ni en los Mundiales se ha hecho una cosa igual. La preparación no es la más adecuada. Hemos tenido que entrenar de diferentes maneras. Pueden pasar cosas que no son habituales".

"Estamos cambiando las normas. Con un pequeño cambio ya cambias el deporte. Deberíamos jugar como lo hacíamos antes del coronavirus", añadió al respecto el técnico armero.

Medilibar también se mojó sobre los contratos que expiran el 30 de junio ya que pueden ocasionar un problema: "El 30 de junio termino contrato, yo he dicho que sigo un mes más. Puede haber algún jugador que termine contrato en junio con el Eibar y no juegue en julio".

En Julio habrá público en las gradas

Es la sensación que ha palpado Libertad Digital desde el entorno de La Liga. Cuando todas las Comunidades Autónomas abandonen el Estado de Alarma, los estadios volverán a tener público en las gradas.