Quique Setién: "Prefiero jugar antes que el Real Madrid"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha reconocido que para los equipos grandes puede suponer "cierta ventaja" jugar sin público fuera de casa en el reinicio de LaLiga Santander, y espera que al Real Madrid "le influya" jugar en Valdebebas, además de reconocer que prefiere "jugar antes" que el conjunto de Zinedine Zidane.

"Todo el mundo puede pensar que los equipos grandes van a sacar provecho de esto. Quizás en ese sentido podamos tener cierta ventaja", ha dicho el cántabro en una entrevista a El Partidazo de COPE. "Hay equipos a los que la influencia de su público les hace ganar muchos puntos. Me encantaría jugar en casa con público, pero en otros campos, donde la influencia del público se nota cerca, influye mucho. Si estuvieran vacíos sería mejor para el equipo que va a jugar allí", continuó.

También ha hablado Setién de la posibilidad de que, iniciada la competición, se permita público en los estadios. "Con un tercio en el Camp Nou quedarían 60.000 asientos vacíos. 30.000 personas no las van a tener en muchos estadios", dijo, esperando que "ojalá" al Real Madrid "le influya" jugar en Valdebebas.

Setién valora también las dificultades que ha tenido el Barça lejos del Camp Nou. "Habría que determinar si fue por el público por lo que el Barça no estuvo bien fuera de casa. Tendemos a minusvalorar a los rivales cuando se enfrentan a Madrid o Barça", señaló.

"Todos, salvo Umtiti, han vuelto muy bien"

Además, confiesa que prefiere jugar antes que el Real Madrid. "Creo que es siempre mejor jugar antes y dejar que el otro haga lo que tiene que hacer. Prefiero jugar antes, lo que no me parece bien son los partidos a las diez de la noche", indicó.

El técnico culé confirmó también que Leo Messi estará en Mallorca tras superar "unas ligeras molestias". "Les he advertido que tengan cuidado con las molestias, que pueden empeorar y perderte cuatro partidos de once", apunta. "No sabemos cómo va a desarrollarse esto, hay muchas incógnitas por resolver. De dónde venimos, nadie tiene la experiencia de lo que va a pasar, teniendo partidos tan concentrados. Lo lógico sería que en algún momento descansara, pero todos conocemos a este jugador y su capacidad para dosificarse", recordaba.

Sobre el estado de los jugadores, reconoce que les ha visto con muchas ganas. "Han venido todos, salvo Umtiti que se lesionó, muy bien. Tienen un punto de chispa, seguramente porque están limpios, y quieren jugar; se ve el entusiasmo y las ganas en los entrenamientos. Eso le va a pasar a todos los equipos, porque el futbolista lo que quiere es jugar. Todos se han limpiado y han empezado prácticamente una temporada que se va a jugar en once partidos", manifestó.

"Estábamos bastante contentos con la marcha que llevábamos. Nos faltaba apuntalar algunas cosas y tener esa continuidad que a veces te permite jugar los partidos más tranquilos, buscar esa falta de control que tuvimos en algunos partidos", dice. "No me quiero crear unas expectativas porque sé cómo es el fútbol. Hasta que no lo tienes no lo puedes celebrar. Lo tenemos ahí, y viendo cómo están los jugadores, uno es optimista. Ojalá se pueda dar, porque no voy a tener muchas más posibilidades de conseguir una Liga o una Champions", apuntó.

Además, aseguró que, "en principio", se les presenta mejor LaLiga Santander que a los de Zinédine Zidane. "Tenemos una situación mejor que la del Madrid. Seguro que esos dos puntos no son suficientes, pero prefiero estar como estoy yo que como está el Madrid. La Champions es una competición diferente", expresó.

El formato de la Champions

Sobre el formato de la Liga de Campeones, el técnico cántabro mostró sus preferencias. "Si es para jugar dos partidos, prefiero que sea como siempre, un partido en casa y otro fuera. Jugar solo un partido reduce las posibilidades, porque puedes tener un mal partido e irte a casa", afirmó, aunque no ve mal jugar en una sede neutral. "Eso no me parecería mal, nos igualaría", expuso.

El preparador azulgrana reconoció también que en algún momento veía "muy negro" el regreso del fútbol. "Hablé con algunos entrenadores y estábamos más o menos de acuerdo, veíamos la situación complicada. La realidad es que el Gobierno y Sanidad nos decían que no podíamos juntarnos, veías las cifras de muertos... Quizás era miedo, pero no lo tenía claro. Ahora se ve todo mejor, ahora creemos posible que no haya muchos problemas, porque se está siguiendo el protocolo a rajatabla", relató.

Así, ver la reanudación de la Bundesliga "anima". "También podíamos haber tomado la referencia de Francia, que suspendió la liga. Cuando hay que tomar las decisiones, es difícil. No todos los países estaban en la misma situación", indicó.

"He visto muchas series, sobre todo la de Jordan"

En otro orden de cosas, descartó que haya inestabilidad en el vestuario por las rebajas salariales. "Han sucedido una serie de cosas y todos los días aparece algo extraño, pero a mí no me afecta. Tengo bastantes años y conozco el funcionamiento del fútbol. Hay muchas cosas que no puedes controlar. Entiendo que a los jugadores tampoco les afecta; han ganado muchísimo y todos afrontan esto con bastante serenidad y no les desestabiliza", aseguraba Setién, insistiendo en la idea de que poner cámaras enfocando al banquillo en los partidos "es casi espiar".

Por último, Setién explicó cómo ha pasado el confinamiento en Barcelona. "No suelo aburrirme, tengo bastantes entretenimientos y trabajo. Quizás lo que más he echado en falta es salir a la calle, pero hemos estado ocupados en el sofá. He seguido muchas series, sobre todo la de Michael Jordan (The Last Dance)", subrayó. "Cuando ves a Messi y Jordan y sus ganas de ganar, claro que se igualan. Los que son muy buenos saben que pueden ganar", concluyó.