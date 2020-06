Tebas amenaza con concentrar a los futbolistas si continúan los casos de indisciplina

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no está dispuesto a que se repitan nuevos casos de indisciplina por parte de futbolistas que se saltan el protocolo establecido por la patronal de los clubes contra el coronavirus.

Después de los casos protagonizados por cuatro jugadores del Sevilla (Banega, Ocampos, Mudo Vázquez y Luuk de Jong), Luka Jovic (Real Madrid) y Nelson Semedo (FC Barcelona) aparentemente saltándose la cuarentena, el máximo mandatario de LaLiga está dispuesto a tomar medidas drásticas si se repite un nuevo caso.

Y una de esas medidas pasa por concentrar a los jugadores en sus respectivas ciudades deportivas y que sólo puedan salir para los partidos. Así lo ha anunciado Tebas en una conferencia telemática con la prensa internacional, reconociendo que está dispuesto a endurecer las reglas que deben acompañar el regreso de la competición, después de tres meses de parón por culpa de la pandemia.

"Esperamos no llegar allí, pero si la gente sigue yendo a barbacoas y fiestas, quizás no tengamos otra opción", ha dicho Javier Tebas. "La Liga ha mostrado mucha confianza en los jugadores al no cerrar los centros de entrenamiento, así que por favor devuelvan esta confianza y no la rompan. Romper las reglas no sólo daña LaLiga, sino también la salud de las personas en general", añadió el máximo dirigente de la patronal de los clubes profesionales de fútbol.