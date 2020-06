Mendilibar: "Las plantillas de los grandes marcan diferencias en esta recta final"

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, cree que la opción de hacer cinco cambios por partido favorece a equipos como el Real Madrid, rival del conjunto vasco este domingo, porque "las plantillas de los grandes marcan diferencias, no sólo los titulares".

"El Real Madrid tiene calidad y eso no lo ha perdido", advirtió el preparador del Eibar al hablar hoy de este encuentro, y añadió que "los campeonatos no los ganan once jugadores, sino las plantillas completas".

El técnico vizcaíno, que habló tras el entrenamiento en Atxabalpe a la web del club azulgrana, ve opciones, no obstante, de puntuar en Valdebebas porque sus jugadores están en una buena condición física.

"Creo que mi equipo está bien, pero no hay ninguna referencia. Hemos entrenado en grupo dos semanas y sin jugar ningún encuentro amistoso salvo los que hemos hecho entre nosotros", declaró un Mendilibar satisfecho por la escasez de lesiones en su plantilla, ya que solo pierde a Iván Ramis, mientras que Escalante es baja por sanción.

La preocupación de Mendilibar no es tanto este primer encuentro tras el parón de la Liga, sino los próximos, que su equipo deberá afrontar con una plantilla justa porque las lesiones pueden hacer su aparición a medida que transcurran las jornadas.

"Mis dudas están en el cuarto, quinto o sexto partidos, cuando haya jugadores y gente que no haya recuperado porque va a ser imposible que ningún jugador pueda estar en los once partidos que faltan", concluyó Mendilibar.