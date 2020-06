Zidane, cero excusas

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que lo que menos le gusta del nuevo fútbol que se ha iniciado en España es la ausencia de público en las gradas pero se mostró a favor del cambio de la norma de los cambios, que pasa de tres a cinco por partido, y de jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano en lugar de un Santiago Bernabéu en obras.

"No me gusta jugar sin público pero nos adaptamos a la situación. Hay un Gobierno y gente que trabaja para eso. Nosotros aceptamos lo que nos digan. No nos va a quitar nada la ilusión de volver a jugar, con o sin público, aunque seguro que vamos a echar de menos a nuestra gente. Nos adaptamos y lo vamos a dar todo en el campo sin nuestro público", aseguró en una rueda de prensa telemática desde la Ciudad Real Madrid.

Zidane restó importancia al cambio de estadio para jugar los partidos de local. "El Di Stéfano también es nuestro estadio al final, aunque tenemos la costumbre de jugar en el Bernabéu. Nos adaptamos a lo que nos toca y estamos encantados de jugar allí. Hemos entrenado y la distancia es la misma. Estamos preparados".

Y también se mostró a favor de la normativa de los cinco cambios que le permitirá usar a más jugadores por partido. "No creo que beneficie ni perjudique a nadie, no pienso en eso, es una norma diferente que se ha tomado y nos adaptamos a lo que va a tocar", dijo en una opinión contraria a la mostrada por el técnico del Barcelona Quique Setién.

"Si hay cinco cambios o siete da igual, lo importante es que tenemos la posibilidad de poder contar con 23 jugadores y nos adaptamos. Vivimos un momento tan extraño que ante todo lo que viene estamos contentos por volver a jugar y nos adaptamos a la situación", resaltó.

Para Zidane, lo más difícil será elegir entre todos sus jugadores, con las recuperaciones de Eden Hazard y Marco Asensio que aumentan las opciones al técnico. "Tenemos a los mejores y me va a doler la cabeza como siempre, pero es mi trabajo y la profesión de los entrenadores".

"Tengo que elegir dentro de la plantilla, tenemos a cuatro lesionados y todos los demás están disponibles y en forma. Lo bueno es que todos van a estar en el banquillo y eso me gusta, porque entrenan bien toda la semana y tengo la posibilidad de elegir entre los 23 que van a estar. Es una buena noticia", opinó.

Tampoco se quejó Zidane del calendario y de que el Barcelona juegue siempre antes que el Real Madrid en las cuatro jornadas cuyos horarios ha publicado LaLiga.

"No creo ni que sea mejor ni peor jugar antes, es el calendario y podemos hablar igualmente del descanso de los equipos. Estamos contentos de volver a jugar y nos adaptamos a la situación. Tenemos la costumbre de jugar cada tres días. Nada de excusas. Vamos a preparar bien los partidos porque tenemos un mes y medio de una competición a por la que vamos a tope. El resto queda para la prensa", sentenció.