El Barça vuelve con fuerza y afianza su liderato en Mallorca (0-4)

El Barcelona sigue firme en el liderato de LaLiga Santander al derrotar por 0-4 al Mallorca con goles de Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Jordi Alba y Leo Messi.

Los azulgranas impusieron su pegada ante un rival plano y sin chispa. El balón volvió a rodar en la isla tras el confinamiento y tanto el Mallorca como el Barça hicieron lo posible para adaptarse lo mejor posible a la nueva normalidad del fútbol: gradas vacías, rigurosas medidas sanitarias y un partido vital para sus respectivos intereses.

Setién sorprendió con su once, al incluir a Araújo en el centro de la defensa, a Arturo Vidal en el centro del campo en lugar de Rakitic o Arthur y a Braithwaite en ataque, para no forzar al recién retornado Suárez. En el minuto 4 se adelantó el equipo azulgrana gracias a un tanto de Vidal. El gol fue jarro de agua fría para un Mallorca que espabiló al cuarto de hora de la mano de un Kubo que rozó el empate en varias ocasiones. Sin embargo, la pausa de hidratación espoleó de nuevo al Barça, que anotó el segundo con una asistencia de Messi y el gol de la otra sorpresa del once, Braithwaite.

En la segunda mitad el Barça anestesió el partido y cerró la goleada con dos tantos más obra de Jordi Alba, tras un gran pase de Lionel Messi, y un gol del astro argentino.

Ficha técnica:

Mallorca, 0: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Sastre (Fran Gámez, min 46); Dani Rodríguez, Pedraza (Baba, min 57), Salva Sevilla (Salibur, min 84), Kubo; Cucho Hernández (Lago Junior, min 46) y Budimir (Abdón Prats, min 84).

Barcelona, 1: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min 71), Piqué, Araújo, Jordi Alba; Busquets (Arthur, min 71), De Jong (Junior Firpo, min 84), Arturo Vidal (Rakitic, min 46); Messi, Griezmann (Suárez, min 57) y Braithwaite.

Goles: 0-1, min 2: Arturo Vidal; 0-2, min 37: Braithwaite; 0-3, min 79: Jordi Alba; 0-4, min 93: Messi.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó a Dani Rodríguez, Arturo Vidal y a Jordi Alba.