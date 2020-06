Teija María Nypppeli, madre del espontáneo que irrumpió en el césped en la segunda parte del partido del pasado sábado entre el Mallorca y el FC Barcelona (0-4), jugado a puerta cerrada, dijo este lunes que su hijo "no era consciente de lo que hacía" al burlar las rigurosas medidas de seguridad sanitarias del Visit Mallorca Estadi por la pandemia del coronavirus.

"Pido perdón. Mi hijo lo está pasando muy mal. Soy madre soltera con tres hijos y una situación económica mala", declaró a Deportes Cuatro la madre del joven de 17 años, que saltó al campo ataviado con una camiseta de la selección argentina para fotografiarse con su ídolo, Leo Messi.

Muy emocionada y con lágrimas en los ojos, dijo que lo ocurrido "no volverá a pasar". "La policía me llamó, me enfadé mucho. Mi hijo se dejó influenciar por sus amigos y tendrá que trabajar todo el verano (para pagar la multa). Pienso que todo ha sido una broma", señaló.

LaLiga ha anunciado que interpondrá "las acciones penales correspondientes" por considerar que los hechos son constitutivos de delito.

El jefe de seguridad del Mallorca, José Costana, ha dicho a Efe que el joven "trepó por un muro, se apoyó en una piedra de gran tamaño para saltar al campo en una de las zonas más oscuras del recinto, situada en las taquillas de venta de entradas; subió con sigilo y entró a la carrera".

El espontáneo admitió ante los medios que intentó hacerse una foto con Messi, pero que el jugador argentino le "esquivó". Se fotografió con el defensa Jordi Alba antes de ser detenido por la policía, quien, tras identificarlo, le obligó a eliminar las imágenes que había captado. "Quería una foto con mi ídolo, pero el plan me falló por los nervios. Lo tenía todo planeado antes del coronavirus", declaró.