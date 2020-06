Luka Modric se sincera: "En el Madrid me llaman vinagre"

Luka Modric ha concedido una jugosa entrevista a La Gazzetta dello Sport. El futbolista croata se sincera y asegura que desea terminar su carrera deportiva en el Real Madrid: "Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club".

Recado a Cristiano Ronaldo

Modric criticó a Cristiano por no acudir a la gala de premios The Best. El croata rectifica con el portugués: "Es uno de los más grandes de la historia. Cristiano siempre quiere ganar, nos motivó y nos hizo reaccionar. Tiene un gran corazón, siempre está listo para ayudar a los necesitados".

Sobre la Champions

Modric considera que la Champions está muy abierta. No ve un favorito claro. "Veo bien al PSG, incluso si no juega hasta agosto. Es fácil decir Barcelona y Bayern. Hay que tener cuidado con el Atlético de Madrid y, por supuesto, entre los favoritos estará el que pase entre el Manchester City y el Real Madrid".

El infierno que vivió de pequeño con la guerra

A los siete años Modric perdió a su abuelo, asesinado en la guerra de los Balcanes: "Vivía en el hotel Kolovare con la familia y había muchos de mis compañeros. Jugábamos a la pelota o nos escondíamos en el hotel, hasta que se escucharon las sirenas. En ese momento, sabías qué hacer: correr al refugio. Allí, con seguridad, volvíamos a jugar".

Sus jóvenes promesas favoritas

Modric se moja sobre los jóvenes que ve con más futuro e incluso se atreve a mandarle un consejo a Kylian Mbappé "lo tiene todo, pero creo que para dar el salto de calidad necesita ir a un campeonato donde su equipo no gana tan fácilmente. También veo un gran potencial en Vinicius y me gustan De Bruyne y Sterling".

Su mote en el vestuario del Real Madrid

Por su carácter, siempre competitivo, y el hecho de ser muy reservado, se ha ganado el apodo de vinagre: "Me siento como una persona normal, que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman vinagre porque cuando pierdo en el entrenamiento me lo tomo mal".