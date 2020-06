Zidane: "No hay un antes y un después de Kiev con Bale, la relación siempre ha sido buena"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió que su relación con el galés Gareth Bale esté rota y que haya "un antes y un después" desde la final de la Liga de Campeones de Kiev. "Siempre hemos tenido una buena relación. Gareth es un jugador importante y cuando no juega se dice que es porque no tenemos una buena relación. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y no hay un antes y un después de Kiev", aseguró Zidane en la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Real Madrid.

"No va a cambiar nada de lo que pienso de Gareth de lo que ha hecho, lo respeto mucho pero no puedo controlar lo que se dice de nuestra relación. Es normalísima", añadió.

Zidane reconoció que Bale sufre unas molestias en la espalda que le impiden estar al máximo para el encuentro ante el Valencia. "Está como siempre, contento por volver a poder jugar. Ha tenido un poco de molestia en la espalda por eso no está al cien por cien pero está entrenando bien y pensamos en los partidos que nos vienen. Para mañana estamos todos enfocados en el partido".

Sin excusas por el calendario

Al margen de Bale, Zidane insistió en no buscar excusas y aceptar el calendario de LaLiga Santander sin pensar en cuándo juega el FC Barcelona, al tiempo que se mostró ilusionado con la conexión Hazard-Benzema. "Viene un rival muy bueno, importante y que nos lo va a poner difícil. Queremos hacer un buen partido, seguir con lo que hicimos el otro día. Estamos en casa y queremos los tres puntos", dijo en la rueda de prensa virtual previa al duelo con el Valencia.

El técnico del Madrid respondió a la pregunta sobre el regreso de Hazard y el entendimiento que tuvo con Benzema en el primer partido tras el parón por el coronavirus ante el Eibar. "Este parón le ha permitido volver con nosotros y jugar. La conexión con Benzema hay que aprovecharla", confesó.

El cuadro blanco está obligado a la victoria para seguir a dos puntos del líder azulgrana en busca del título. "Nosotros vamos a jugar los cuatro próximos partidos a las 10, estamos contentos de que vamos a jugar al fútbol. Yo estoy en el positivo, no en pensar que jugamos más tarde que el Barcelona", afirmó.

El galo preparó el entrenamiento de este miércoles para la noche. "Vamos a jugar los cuatro próximos partidos a las 10 de la noche y me parecía importante por lo menos hacer un entrenamiento más o menos a la hora del partido. Es tener un poco la sensación y también por el tema de la luz", explicó. "Hay un calendario y nosotros nos adaptamos. Yo puedo estar molesto o no, pero es lo que hay. No hay excusas", añadió. Por otro lado, Zidane explicó que su equipo le gustó en el primer tiempo contra el Eibar. "Hemos tenido partidos donde empezamos muy bien y marcamos dos o tres goles en media hora. Nos hace difícil mantener esta línea, es lo que pasó contra Eibar", dijo.

"Sabemos la fuerza que tenemos y no sé si queremos matar el partido rápidamente, pero tenemos calidad para empezar fuerte y para resolver cuanto antes. Si entramos bien en el campo y con intensidad somos muy fuertes. Yo puedo estar molesto y es normal, soy el entrenador y quiero ver a mi equipo jugar siempre bien. Lo que pasa en el vestuario se queda ahí", añadió.

Además, Zidane dejó su opinión sobre el formato de Champions conocido este mismo miércoles. "Como vivimos un momentos especial, todo va a ser especial y la Champions igual. Sabemos el formato, lo que no sabemos es dónde vamos a jugar nuestro partido de vuelta contra el City. Lo van a decidir en breve y nos adaptaremos. Lo más importante para nosotros no es más allá del partido que tenemos mañana", zanjó.