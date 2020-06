Hay cambio en el liderato de LaLiga. A falta de ocho jornadas para el final, comanda la clasificación el Real Madrid, que no desaprovechó la oportunidad tras el empate del Barcelona en Sevilla. Sepan que en cualquier momento un tuit de Gerard Piqué puede ahondar más el debate que habrá esta semana porque sí, ya les vaticinó que se hablará y más de lo debido, sobre los árbitros y si están favoreciendo al Real Madrid tras la reanudación del campeonato. Piqué es muy listo. Cuando se quejó el viernes no tenía argumentos, pero ahora muchos dudosos o los adeptos al central, se van a subir a su barco. ¿Hay motivos para qué pensemos que los árbitros estén favoreciendo al Madrid? No y eso que hay dudas razonables en alguna decisión en San Sebastián contra la Real Sociedad.

¿Pudo haber visto Casemiro tarjeta roja? Puede pero es más amarilla. ¿Pudo haber penalti sobre Marcelo? Puede pero es una carga insuficiente para que sea claro. ¿Hay falta sobre Vinicius en el tanto de Ramos de penalti? Si uno se fija en toda la jugada, podrá ver que sí, que hay un toque de Llorente sobre el brasileño cuando va a lanzar y cualquier toque en esa circunstancia es suficiente para que sea falta. ¿Había fuera de juego de Januzaj en el empate anulado a la Real Sociedad? Es dudoso porque está en posición ilegal pero no toca la pelota, le pasa a medio metro, pero —y esto anularía todo lo dicho anteriormente—, Courtois no ve bien la trayectoria por culpa del jugador de la Real Sociedad. Es la jugada en la que puede haber más queja pero ni en esta. El árbitro estuvo también acertado. Y por supuesto que no hay mano de Benzema en el segundo tanto del Madrid. Desde luego, tras ver los tres partidos de Real Madrid y Barcelona, es lamentable que se intente justificar el cambio de liderato en los árbitros. Y esto ya no es cuestión de periodistas con bufanda, sino de responsables del fútbol de equipos profesionales.

El día D y la hora H fue para el Madrid que tomó la playa de Donostia con mucho sufrimiento y seguro que con algún bostezo inesperado, sobre todo en una primera mitad aburrida y casi sin ocasiones. Zidane, cómo no, sorprendió a todos. Seguro que ni James se esperaba ser titular hoy cuando llevaba 8 meses sin jugar un minuto en LaLiga. El colombiano estuvo desubicado todo el encuentro. No entró en juego ni en la derecha, donde Zidane no encuentra un jugador con regularidad, ni de mediapunta. Por salvar a James de la quema, salvo Vinicius nadie destacó en los visitantes. La Real, que tampoco hizo nada en ataque, sí estuvo muy acertado en la presión alta al Madrid que casi nunca encontró una salida limpia salvo cuando aparecía Vinicius en carrera y pegado a la línea de banda. El trío de Casemiro, Valverde y Kroos no funcionó pero como tampoco funcionó el de Merino, Zaldua y Odegaard. Muy gris el noruego, tanto como Oyarzabal. Las dos grandes zurdas de San Sebastián han vuelto con otra cara tras el confinamiento y eso lo está notando el equipo, que se está desinflando.

La segunda mitad sí fue algo más alegre para el espectador, que pudo ver más ocasiones al margen de un tímido remate de Benzema en 45 minutos. Apareció Vinicius e hizo varias veces la misma jugada de siempre. Eléctrico, desafiante y peligroso hasta los últimos metros. Falló en un par de ocasiones con el disparo o el pase final, pero él la persigue y, en esta ocasión, la consiguió con el penalti de Llorente. Marcó Ramos su decimoctavo penalti consecutivo, se lesionó en un choque con Isak y comenzó el carrusel de cambios. Zidane siguió sorprendiendo porque no sacó a Hazard, que fue suplente. Marcó Januzaj, se anuló el tanto y, al minuto siguiente, Benzema marcó el segundo con la colaboración de Remiro porque su disparo entra por todo el centro de la portería y aún con el 0-2, faltaba algo de emoción para el final.

Zidane dio entrada a Asensio, Mariano, Modric, Militao y Mendy y, como ha pasado en otros encuentros de otros equipos, tantos cambios le sentaron mal al Madrid que no supo controlar el encuentro en los últimos 15 minutos. No sufrió en exceso porque Courtois no hizo ninguna intervención de mérito, pero marcó Merino tras un centro de López Alcaide que no cerró Carvajal.

Mirando al futuro, Casemiro no podrá jugar ante el Mallorca por acumulación de tarjetas y, con tan poco tiempo entre partido, es importante saber qué tiene Sergio Ramos en la rodilla.



Ficha técnica

Real Sociedad, 1: Remiro; Gorosabel (Aritz, m.59), Diego Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia (Zubimendi, m.79), Merino, Odegaard (Roberto López, m.79); Portu, Oyarzabal (Januzaj, m.59), Isak (William José, m.79)

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Militao, m.59), Marcelo (Mendy, m.88); Valverde (Modric, m.88), Casemiro, Kroos; James (Mariano, m.78), Benzema (Asensio, m.78) y Vinicius

Goles: 0-1, m.49: Sergio Ramos, de penalti; 0-2, m.70: Benzema; 1-2, m.82: Merino

Árbitro: Estrada Fernández. (Comité catalán). Amonestó a Diego Llorente, Zubeldia, Gorosabel y Mikel Merino, de la Real Sociedad; y a Casemiro y Modric, del Real Madrid

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Santander disputado en el Reale Arena de San Sebastián