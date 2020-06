El Atlético y Llorente siguen lanzados en su lucha por la Champions doblegando al Levante (0-1)

Marcos Llorente. Jugada en ataque y Marcos Llorente. Balón dividido y Marcos Llorente. ¿Has visto esa jugada? ¿De quién? De Marcos Llorente. No sé si hago justicia al jugador repitiendo su nombre en solo cuatro ocasiones, pero la afición del Atlético se podría tirar una tarde entera leyendo su nombre o hablando sobre él sin cansarse, algo que tampoco hace el ‘14’ corriendo por todo el campo. Porque Marcos no se cansa de correr, no se cansa de ayudar a su equipo y gracias a eso el Atlético no se cansa de ir a por la victoria desde el minuto 1.

En San Mamés, el cuadro de Simeone repitió errores pasados esperando al 1-0 para buscar a posteriori la portería rival, pero a partir de ese empate ante el Athletic todo ha cambiado. En Pamplona dejó de esperar y fue a por el partido. 0-5. En Madrid frente al Valladolid, pese a marcar en el 80’, también. 1-0. Y para rematar ese cambio de actitud, el equipo del Cholo Simeone volvió a buscar ante el Levante la yugular de su oponente antes de que la suya corriese peligro. 0-1.

El Atlético por fin se ha dado cuenta de que la mejor manera de buscar la victoria en cualquier campo es precisamente eso, ir en su búsqueda, no esperar a que los tres puntos se monten en tu autobús y te den un silbidito para que regreses a casa. Ese cambio de chip y el buen estado físico de los jugadores colchoneros facilita mucho las cosas y más si en los primeros compases del encuentro Marcos Llorente se saca un control de genio para dar el pase de la muerte y encontrarse con el gol en propia puerta de Bruno.

Llorente es a día de hoy el mejor jugador del Atlético de Madrid. Incluso por encima de Oblak, que tampoco ha tenido tantos problemas en este reinicio de la Liga como los tuvo anteriormente. Ojo, eso también es mérito del regreso de Giménez. Pero siguiendo con Marcos, para dejar a Oblak en el segundo puesto de mejores jugadores algo muy bueno y durante mucho tiempo tiene que estar haciendo el ‘14’ rojiblanco. Gracias a su estado de forma y al del resto del equipo, el Atlético se marchó de tierras valencianas con su tercera victoria consecutiva, el tercer puesto adjudicado en solitario y con un 10 de 12 en el reinicio de la competición.

Con más pegada hubiese sufrido menos

La primera parte colchonera se basó en hacer caso al manual para ganar al Levante. El equipo de Paco López te come si no eres intenso y te mata si le permites jugar al fútbol. Esas dos premisas las sepultó el Atlético que jugó una gran primera parte y dejó muy buenas sensaciones con Llorente como estilete y hombres como Lodi o Carrasco aportando mucho por la banda izquierda.

Los de Simeone merecieron el primer tanto desde el pitido inicial y poco importó que el Cholo hiciese de nuevo una revolución en su once. Si ese día el cuadro rojiblanco tuvo que esperar hasta el minuto 80 para abrir la lata, en Valencia solo tuvo que esperar un cuarto de hora. El 0-1 llegó en otra obra de arte de Marcos Llorente que dejó sentada a la defensa rival con un control orientado genial que sirvió para dejar el balón en los pies de Diego Costa. El delantero de Lagarto, eso sí, no sería el autor del gol sino Bruno en propia puerta. Otra vez Marcos Llorente. Otra vez, victoria madrileña.

A partir del 0-1, el Atlético reculó algo menos de lo habitual y el Levante nunca terminó de aprovechar esos metros que le dejo el cuadro madrileño, sobre todo justo después del gol. Tuvo que esperar a la segunda parte el equipo de Paco para tener su mejor ocasión en la cabeza de Borja Mayoral tras un envío del mejor de los granotas, Toño. En el camino que transcurrió antes y después de esa oportunidad, carrusel de cambios en ambos conjuntos, polémica light con dos acciones de Giménez y fallos de cara a gol de hombres como Diego Costa y Joao Félix.

Con un poco más de gol y de pegada, el Atlético habría acabado el partido trotando con calma y con un 0-2 o 0-3 en el marcador, sin embargo, el cuadro de Simeone acabó pidiendo la hora por no comer asegurando así no ser comido a última hora. Pese a eso no hizo falta ningún gol más y el Atlético de Madrid de Marcos Llorente suma y sigue al ritmo que marca el dorsal ‘14’ de su nuevo delante… de su nuevo asistent… de su centrocam… de un todoterreno en toda regla.



Ficha técnica

UD Levante, 0: Aitor; Coke (Miramón, m.60), Vezo, Bruno, Toño; Vukcevic (Campaña, m.60), Radoja, Bardhi (Hernani, m.83), Rochina, Roger (Morales, m.60) y Sergio León (Mayoral, m.70)

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Arias, Savic, Mario Hermoso (Giménez, m.60), Lodi; Koke, Llorente (Correa, m.60), Thomas (Morata, m.84), Saúl; Diego Costa (Héctor Herrera, m.80) y Carrasco (Joao Félix, m.60)

Gol: 0-1, m.15: Bruno, en propia puerta

Árbitro: Munuera Montero. Amonestó por el Levante a Coke, Toño, Morales y Vukcevic, y por el Atlético a Saúl y Morata

Incidencias: Partido correspondiente la jornada 31 de LaLiga Santander disputado en el estadio Camilo Cano de La Nucía a puerta cerrada