James Rodríguez concedió una entrevista a Gol Caracol, en la que habló de su situación en el Real Madrid. El futbolista colombiano aseguró que desconoce el motivo de su falta de minutos y también habló de su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid el pasado verano.

La entrevista giró, sobre todo, en torno al papel secundario que ha adquirido James Rodríguez en el conjunto blanco tras volver del Bayern de Múnich. «También quiero saber por qué no juego», dijo el mediapunta cafetero. «Cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar», dijo el ex del Mónaco. «También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente. Se hace difícil», explicó.

«Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes», continuó explicando el colombiano. Y con la falta de participación y el futuro, James Rodríguez no se cierra las puertas a su salida. «En el futuro no se sabe lo que va a pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y condiciones», respondió.

Otro de los temas candentes que giran alrededor de James siempre ha sido su relación con Zidane. «Nunca hubo ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo», dijo sobre el entrenador del Real Madrid. Por otro lado, analizó los insultos que recibe el francés por no alinearle. «No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un futbolista. No estoy de acuerdo con que se le insulte. Pediría mucho más respeto», respondió James Rodríguez.

Últimamente también ha recibido críticas de los aficionados del Real Madrid por su estado de forma. «Se dicen muchas cosas de mí y casi todas son mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto», explicó el internacional colombiano, que reconoce que quiere jugar «siempre». «En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas», comentó.

Por otro lado, James Rodríguez acepta su papel en este Real Madrid. «En este momento mi rol no es de protagonista. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien», respondió. «También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel», comentó el futbolista cafetero.

Además, analizó el culebrón del pasado verano en el que pudo fichar por el Atlético de Madrid, aunque no quiso reconocer que el equipo interesado en él eran los colchoneros. «Hubo una propuesta muy buena de un equipo español que el Madrid rechazó«, comenzó explicando. «En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban fuera de los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. «Sinceramente, al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo», finalizó.