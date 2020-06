Zidane se muerde la lengua por los horarios y difumina la ilusión de ver a Hazard y Vinícius juntos

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó ver que no está feliz por los horarios que LaLiga está poniendo a su equipo pero se mordió la lengua y optó por reservar su opinión, centrado en el partido ante el Mallorca.

"Cada uno hace su trabajo; yo hago el mío. Tengo mi opinión pero no me voy a meter en nada. Un día los horarios, otros los árbitros. Siempre pasa algo. Me centro en mi trabajo y mi preocupación es sólo el partido de mañana, que es una final y nos quedan ocho. Es lo que me interesa. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar pero yo estoy a lo mío", dijo cuando fue preguntado por la diferencia de descanso entre los dos candidatos al título.

El Real Madrid presentó una queja formal a LaLiga y Zidane prefiere que sean otros estamentos del club los que traten los horarios. Admite que el descanso es clave pero de su boca no salió una queja.

"El calendario es el que es. Tengo mi opinión pero decirla no cambia nada. Lo que tenemos que hacer es pensar en descansar porque los partidos son los que son, un total de once en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles de la recuperación", manifestó.

Vinícius y Hazard

Complicado lo van a tener los aficionados merengues para poder disfrutar de Vinícius y Hazard juntos en el campo. Zidane no valora cambiar la posición de Eden, con Bélgica suele jugar por detrás de Lukaku, para dar entrada en el once al brasileño: ""No lo veo imposible, pero intentamos que el jugador esté cómodo. Y donde lo está Vini es donde lo está Eden. Me gusta meter a los jugadores en su mejor posición".

Carvajal, sin relevo natural

"A Nacho todavía le falta un pelín, pero está en el buen camino y espero que vuelva pronto. Con respecto a Carvajal, tenemos una plantilla amplia. El otro día jugó Mendy en su posición, también puede hacerlo Militao. De momento Dani está jugando y está jugando bien, porque es verdad que son muchos partidos y hay posición en las que tenemos muchos jugadores y en otros menos".

No se fía del Real Mallorca y destaca a Kubo

Zidane recuerda lo que pasó en el partido de la primera vuelta (el Madrid perdió en Son Moix 1-0) y ensalza la figura de Kubo: "Confianza cero ante el Mallorca, van a venir a buscar los tres puntos, es un equipo que te puede molestar en cualquier momento. Ya lo demostraron en el partido de la primera vuelta. Nosotros sólo pensamos en el partido y seguir con seriedad y concentración, para intentar ganar el partido del minuto 1 al 90. Kubo está realizando una buena temporada, está jugando y eso es lo que buscaba él y el club. Es un jugador interesante, de presente y de futuro. Si mañana se quedara en casa mejor".