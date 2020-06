Stoichkov carga duramente contra Van Gaal: "Era un imbécil y un estúpido"

Hristo Stoichkov nunca se ha caracterizado por su talante y educación. El búlgaro, un crack dentro del terreno de juego, suele dar la nota cada vez que habla.

La última del ex del F.C. Barcelona tiene que ver con la figura de Louis Van Gaal, con quien coincidió en el vestuario culé durante una temporada. Stoichkov pone fino al técnico holandés. Todo comenzó cuando le preguntaron, en una entrevista concedida a Radio Impacto, los motivos por los que Riquelme no triunfo en Can Barça:

"¿Cuál fue la razón por la que Riquelme no triunfó en Barcelona? Tenía como entrenador a un imbécil como Van Gaal. ¿Te diste cuenta o no?", afirmó Stoichkov, que añadió: "Aunque hizo algunas cosas buenas, muchos sufrieron su fútbol debido a su estupidez".

Stoichkov asegura que él mismo sufrió varios problemas con Van Gaal: "También sufrí en sus manos. Entró en el vestuario y dijo que había muchos 'cruyffismos'. Entre dónde había llegado Van Gaal y dónde había llegado John Cruyff había una gran diferencia".