Un gol de Iago Aspas a dos minutos del final del tiempo reglamentario ha terminado por dar el empate al Celta y ha evitado la victoria del Barcelona (2-2), que sale de Vigo con un punto inicialmente insuficiente para la puja por el título de LaLiga Santander que mantiene con el Real Madrid. La pelea queda ahora a expensas de los blancos, que este domingo por la noche visitan el RCDE Stadium ante el Espanyol. El Barcelona, no obstante, es líder, pero con un punto ante el conjunto de Zinedine Zidane, éste con un partido menos.

El daño pudo ser mayor para el conjunto de Quique Setién. Nolito falló casi a puerta vacía la última acción del encuentro. El Barcelona respiró. La alternancia se mantiene entre el Barcelona y el Real Madrid pero quién sabe si los dos puntos perdidos en Vigo puedan dar un nuevo aire al torneo. Desde el fin del confinamiento uno obliga al otro y a excepción del pinchazo del conjunto de Quique Setién en Sevilla ninguno cede puntos. De momento, el Barcelona vuelve a la cima a la espera del choque de los merengues en Cornellá-El Prat.

Luis Suárez recuperó un protagonismo en la competición con el que no contaba antes de la crisis del coronavirus, cuando una operación en la rodilla derecha le dejaba fuera de LaLiga. El parón le reactivó para el Barcelona. En Vigo se reencontró con el gol, pero no fue bastante para acentuar la presión a su rival. Setién abordó el asalto a Balaídos amparado en la frescura de sus jóvenes. Riqui Puig y Ansu Fati formaron parte de su once en detrimento del francés Antoine Griezmann, cada vez más cuestionado.

El Celta del recién renovado Oscar García dio un revolcón a su equipo inicial. Con la permanencia prácticamente en la mano después de su buen recorrido en los últimos partidos y con la mente en el duelo ante el Mallorca del martes, dejó en el banquillo al lateral Lucas Olaza, al central colombiano Jeison Murillo y a Rafinha, su faro en el medio campo. Hizo debutar a Jacobo y Bermejo.

La apuesta, mayor para los visitantes, ofreció un buen inicio azulgrana, que encerró al Celta, más especulativo. A los cinco minutos el Barcelona ya pudo abrir el marcador con un cabezazo al larguero de Gerard Piqué tras un saque de esquina de Leo Messi. No hubo paradas de Rubén Blanco pero todo el peso lo llevó el conjunto de Setién que encontró premio a los veinte minutos en una acción a balón parado.

Una falta en la frontal. Ideal para Messi pero que tiene ya en alerta a todos sus adversarios. En lugar de tirar el argentino envió un centro al área pequeña. Ahí esperaba Luis Suárez que de cabeza envió la pelota a la red. Fue la mejor noticia para el uruguayo, su reencuentro con el gol. Fue el primero desde enero del 2020, en la jornada 19, cuando anotó contra el Espanyol. El Celta, inédito hasta entonces en ataque, reaccionó. Pudo empatar tras un error en la salida del balón de Ter Stegen y después con un tiro al palo de Brais Méndez seguido de otro disparo de Iago Aspas.

El duelo se agitó tras el descanso, cuando el Celta encontró la igualada. Fue en un robo de balón en el centro del campo que aceleró la contra local y pilló a la zaga del Barcelona descolocada. El turco Okay Yokuslu aceleró, retó a Piqué y encontró al ruso Fedor Smolov solo, que empujó la pelota a la red y batió a Ter Stegen por primera vez desde la vuelta de la Liga tras el parón sanitario. Con el partido más allá de la hora de juego y con el cansancio como amenaza, la conexión entre Messi y Suárez reapareció para aliviar a Setién. Fue un centro al área del argentino que el uruguayo culminó como es habitual. Cruzado, raso, fuera del alcance de Blanco para poner por delante otra vez al Barcelona y dilapidar la zozobra.

Ter Stegen apareció a diez minutos del final para responder a un tiro raso, pegado al palo de Nolito. Fue una advertencia local, que logró el empate con una falta desde la frontal ejecutada por Iago Aspas. Pudo ganar el Celta en la última jugada del partido pero Nolito no acertó para superar a Ter Stegen que se agigantó y sacó un tiro demasiado centrado del atacante vigués.



Ficha técnica

Celta de Vigo, 2: Rubén Blanco; Araujo (Murillo, m.73), Jorge Sáenz, Aidoo; Bermejo, Brais Méndez (Rafinha, m.60), Okay Yokuslu (Bradaric, m.60), Denis Suárez, Jacobo González (Santi Mina, m.81); Aspas y Smolov (Nolito, m.60)

FC Barcelona, 2: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Junior Firpo, m.81); Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig (Arthur, m.86); Ansu Fati (Braithwaite, m.69), Messi y Luis Suárez (Griezmann, m.81).

Goles: 0-1, m.20: Luis Suárez; 1-1, m.49: Smolov; 1-2, m.67: Luis Suárez; 2-2, m.88: Iago Aspas

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Brais Méndez (m.34) y Néstor Araujo (m.61), del Celta; y a Jordi Alba (m.12), Umtiti (m.53) y Braithwaite (m.82), del Barcelona

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga Santander disputado a puerta cerrada en el estadio de Balaídos de Vigo