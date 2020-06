El futbolista holandés Wesley Sneijder reconoció en una biografía que se publica este viernes que tuvo problemas con el alcohol durante su etapa en el Real Madrid y dijo que su actitud "fue indigna" del club blanco.

"Era joven, disfruté del éxito y la atención, creo que las cosas empezaron a salir mal allí. No se trataba de drogas, sino de alcohol y 'rock and roll', y me acostumbré a eso", dijo Sneijder en un extracto de la biografía publicado este miércoles por la revista "Voetbal International".

"No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga", aseguró el futbolista, circunstancia que le advirtieron sus compañeros holandeses en el equipo blanco Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy.

"Me dijeron que no duraría mucho así. Estaba jugando bastante bien, pero insistían en que podía hacerlo aún mejor", añadió.

Sneijder se habituó a gastar miles de euros en sus salidas e invitar a desconocidos. "No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti", aseguró.

El holandés jugó en el Real Madrid dos años, entre 2007 y 2009, y reconoció que su segunda temporada fue "dramática".

"Pude jugar mucho, pero peor y más bruscamente, menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien y me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente", explicó el centrocampista.

Por otro lado, dio detalles sobre el tira y afloja que se produjo entre el Ajax y el Real Madrid por su fichaje, pues el club de Amsterdam pedía 30 millones de euros y el conjunto blanco ofrecía 23 millones.

Ninguno de los clubes cambió su postura durante el mercado de fichajes de 2007, por lo que el futbolista se plantó y se negó a jugar el partido de Supercopa Ajax-PSV.

"Había pasado toda mi juventud en el Ajax y después de eso jugué para el Ajax en la Eredivisie durante años. El club me había dado mucho, pero yo también le había devuelto mucho", explicó.

El fichaje se cerró en 27 millones y su salario pasó de uno a tres millones de euros netos con un contrato de cinco temporadas, aunque el Madrid lo vendió dos años después al Inter de Milán por unos 16 millones.