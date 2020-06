Simeone: "Marcos Llorente no es el Messi del Atlético, pero juega como si le fuese la vida"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que prefiere fijarse "en el juego" y "no en tantas situaciones que se ven por la tele" a la hora de medirse en un partido "durísimo" contra un FC Barcelona que cuenta "con extraordinarios futbolistas" y frente al que tampoco da importancia al momento que pueda arrastrar cada uno en la actualidad. "No me detengo a analizar tantas situaciones que se ven por la tele, me fijo en el juego y en el primer tiempo ante el Celta (el del Barça) fue muy bueno, me guío por ese primer tiempo", ha explicado el Cholo en la rueda de prensa previa al partido sobre el encontronazo entre Leo Messi y Eder Sarabia, el segundo de Quique Setién.

El argentino ha dicho que en el segundo tiempo en Balaídos "se vio otro partido" por culpa del cansancio y de la mejoría del equipo gallego, y elude opinar sobre "lo que pasa en otros vestuarios", alterado también por la marcha de Arthur Melo. "Necesitamos tener al nuestro protegido y cuidarlo y manejar las emociones de cada uno de los deportistas, que es lo que considero más importante", ha puntualizado. "No te lo contaría", respondía ante la pregunta de cómo manejaría algún tipo de polémica con un jugador de su plantilla. "Trataría de resolverlo con naturalidad dentro del ámbito del vestuario, del entrenamiento, con un café de por medio o en cualquier charla informal", remarcó, sin entrar tampoco al rendimiento de Antoine Griezmann respecto al que daba en el Atlético. "No veo con continuidad al Barcelona para abrir un comentario, me centro en el Atlético, que es lo más importante que tenemos", señala.

En lo meramente deportivo, el Cholo no cree que sean más favoritos en el Camp Nou por su mejor momento de forma y resultados. "No me agarro a dinámicas, me agarro al partido de mañana, que será durísimo contra uno de los mejores, o el mejor del mundo. Nos vamos a encontrar con extraordinarios futbolistas que hace tres o cuatro años que viene ganando la Liga y que no bajarán los brazos hasta el final de temporada porque están acostumbrados a ganar y porque son muy buenos", advirtió.

Simeone recuerda que ya han jugado "muchos encuentros" contra el equipo catalán y que no van a "variar mucho" de lo que suelen hacer, con un "equipo fuerte, defensivo y con muchos mediocampistas". "Ya creo que sale solo lo que habrá en el campo", expresó.

El técnico del Atlético no ha ganado todavía en el torneo doméstico al Barça, pero afrontará del mismo modo su decimotercera visita a un estadio donde tampoco ha podido vencer. "Cada partido con cualquier equipo importantísimo nos genera ilusión, entusiasmo, y eso no va a cambiar absolutamente nada para la preparación del partido y pensando siempre en llevar el partido donde podamos hacer daño", afirmó.

Pide "no mirar hacia atrás": "El fútbol es el hoy"

Además, resta importancia al hecho de haber ganado a su rival en duelos de Liga de Campeones porque en aquellas dos eliminatorias "tampoco" ganaron en el Camp Nou. "Sabemos lo que pasa en la derrota y todavía no sabemos la felicidad de cuando te toca ganar", manifestó.

Por otro lado, el preparador colchonero dejó claro, tras superar el récord de victorias ligueras en el club de Luis Aragonés, que no se detiene "en lo que está sucediendo". "Lo peor que le puede pasar a alguien es mirar hacia atrás y creer que todo lo que pasó es lo que te va a sostener. El fútbol es el hoy y no te van a valorar por lo que hiciste, yo tengo la misma ilusión que hace ocho años cuando me subí a un avión para venir aquí". "Lo que nos va a seguir sosteniendo es transmitir lo que se transmite, ganar y tener esa competencia interna que hace que siga estando un grupo fuerte pese a que se hayan ido futbolistas importantes. El partido a partido es lo que nos ilusiona constantemente", prosiguió el exfutbolista.

El Cholo destaca que "el equipo trabajó bien en la cuarentena" y que le ha funcionado el "plan" que habían preparado, aunque lo ve "todo relacionado al resultado", sin olvidar la importancia de tener cinco cambios que han provocado que el grupo se haya "consolidado". "Nos permite tener variantes. El que entra, responde de manera brillante y eso nos va a hacer mejores en este torneo que está terminando", admite. "Siempre hemos estado cerca de que nos pudieran empatar y en alguno hemos podido ganar con más ventaja, pero siempre competimos y mientras eso se mantenga, es el camino que siempre tuvo el Atlético", agregó Simeone.

"Sin Koke perdemos un montón"

En cuanto a nombres, apuntó que el equipo pierde "un montón" con la ausencia por sanción de Koke. "Su importancia es grande, pero tenemos futbolistas con diferentes características que intentaremos que nutran al equipo de sus virtudes", indicó. "Es un jugador importantísimo para nosotros", replicó sobre Saúl. "Es capaz de poder cumplir con muchos roles y creo que en este último tiempo se asentó mejor en la mitad del campo y jugando más partidos en su posición. Además, claramente es un jugador que tiene poderío táctico en su cabeza muy grande sin dejar de lado las fortalezas que da al equipo como su llegada de segunda línea o su trabajo defensivo", añade respecto al ilicitano.

Finalmente, Simeone ha vuelto a hablar nuevamente de Marcos Llorente, que "sabe bien claro" que no es "el 'Messi'" actual de su equipo y que "desde su humildad y su trabajo a creciendo y buscando más opciones para el entrenador y el equipo". "Lo más importante es que cuando juega 20 minutos parece que se le va a la vida y es exactamente lo mismo cuando sale de inicio, y con ese estado de ilusión nos sentimos identificados. Ahora, lo más difícil es mantener la regularidad, pero se siente en un buen momento y ojalá que le podamos acompañar haciéndole jugar donde pueda rendir hoy mejor", sentenció.