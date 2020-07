Vitor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo y leyenda del Fútbol Club Barcelona, comentó en una entrevista a Betfair varios de los temas de actualidad del club blaugrana. El que fuera campeón del mundo con Brasil en 2002 no dudó en criticar la decisión de Quique Setién de sacar a Antoine Griezmann en los últimos minutos del último encuentro del equipo azulgrana. "Si Setién quería cambiar algo no puedes esperar al final del partido y querer que Griezmann te resuelva todo entrando en el minuto 90", dijo el que fuera histórico ariete.

No entiende cómo todo un campeón del mundo y por el que hicieron una inversión importante (120 millones de euros) acabara relegado a jugar unos pocos minutos en un duelo tan decisivo. "Para mí está claro que el cambio demuestra que algo no marcha bien", prosiguió, para terminar diciendo que esto podría significar que el fichaje fue un movimiento equivocado.

Para Rivaldo, el Barcelona no puede refugiarse en ninguna excusa. Tampoco dudó en criticar el fútbol que está realizando su exequipo. Considera que el juego de los de Setién es "decepcionante". Una posesión vacía, que apenas avanza y que es predecible para el rival. Una situación que está permitiendo, a ojos del exfutbolista, que se le escape la Liga en favor del Real Madrid.

Considera que el Barça no puede depender de Lionel Messi, al que no dudó en felicitar por obtener la cifra de 700 goles en el último partido. Por otro lado, quiere creer que las faltas de respeto de veteranos no existen; y que ambas partes, jugadores y cuerpo técnico, deberían de "enseñarse" unos a otros buscando la mejor solución de cara a este final de temporada.

Para terminar la actualidad blaugrana, consideró que la venta de Arthur a la Juventus fue más un tema financiero que deportivo. No desmereció la calidad de la futura incorporación blaugrana, Miralem Pjanic, pero remarcó que seguiría usando a su compatriota hasta final de campaña.

Otro de los jugadores de los que habló fue el futbolista del equipo blanco y, también, compatriota suyo, Casemiro. Le considera uno de los mejores pivotes del mundo por la "simplicidad" con la que juega, además de marcar goles decisivos o intercepciones clave. No obstante, le resulta difícil compararle con otros grandes jugadores como Mauro Silva o Dunga. "Todavía tiene mucha carrera por delante y opciones de ganar títulos con el 'Madrid' o con Brasil", terminó Rivaldo.