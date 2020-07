El Real Zaragoza suma una nueva derrota que le complica el ascenso directo a Primera División

Anoche el Real Zaragoza concedió una nueva derrota como local, tercera consecutiva, ante el Rayo Vallecano (2-4). Y no, no es un panorama distinto al que viene mostrando el equipo aragonés desde que volviera la competición en el mes de junio, cuando empezó una racha negativa cosechando tan solo dos victorias de siete encuentros.

Un nuevo golpe para los de Víctor Fernández a quienes se les empieza a complicar el sueño de finalizar la temporada en ascenso directo a Primera División.

Hasta en cuatro partidos el equipo aragonés ha dejado escapar los tres puntos desde que volviera el fútbol a La Romareda. Alcorcón, Almería, Huesca y Rayo han alcanzado la victoria en el estadio zaragozano.

Y, precisamente, sólo ha sido capaz de sacar los partidos adelante ante Lugo y Extremadura, dos de los equipos situados en la zona de descenso a Segunda División B. Una "nueva normalidad" que pone en jaque la fiabilidad del Real Zaragoza como local.

Peor racha como local en Segunda

Además, tras estos cuatro partidos, podemos hablar de la peor racha como local del Real Zaragoza en toda su historia en la Segunda División. Una situación que recuerda a la que vivió el equipo hasta la llegada del técnico actual la pasada temporada, enlazando las etapas de Imanol Idiakez y Lucas Alcaraz, en las que se llegó a sumar hasta ocho encuentros consecutivos sin ganar en La Romareda, con cinco empates y tres derrotas.

Hasta el momento el equipo aragonés mantiene la tercera plaza con los mismos puntos que el Huesca (61), pero lo cierto es que esta derrota le resta muchísimas opciones de alcanzar el ascenso directo a Primera División.

No obstante, los de Víctor Fernández tienen por delante cuatro citas para enmendar este pensamiento, recuperar la ilusión y no dirigirse hacia el play off al que podrían llegar anímicamente derrotados tras haber perdido la renta con sus competidores. Y es que antes del confinamiento el Real Zaragoza iba directo a Primera División, pero a día de hoy siguen sin levantar cabeza.

Y, además, el principal enemigo del Real Zaragoza es el propio Real Zaragoza. La falta de contundencia en los partidos, y una debilidad física y mental de la plantilla que se traduce en que tan sólo han sido capaces de convertir trece goles en siete partidos y de sumar la desoladora cifra de seis puntos de 21 posibles. Y hasta ahora, el equipo aragonés no da la sensación de que se vaya a levantar. Y a todo ello debemos sumar el hecho de que el cuadro zaragozano acumule varios jugadores lesionados, o por debajo de su nivel, con una plantilla bastante corta que impide que haya rotaciones en el césped con partidos cada 72 horas, acumulando un mayor cansancio físico que debilita aún más el rendimiento de los jugadores.

Indignados con el VAR y con Tebas

Una situación que se se agravada también por los desaciertos del VAR con el Real Zaragoza. Todo nace de la jugada polémica del derbi aragonés, contra el Huesca, con la falta no señalada a Javi Puado en la acción previa del gol de los de Míchel Sánchez que supuso el detonante definitivo para que el club zaragozano publicase una protesta institucional a través de un comunicado oficial:

El Real Zaragoza quiere expresar su desconcierto y disconformidad con la forma como se está llevando a cabo la aplicación del videoarbitraje (VAR) en jugadas decisivas, que marcan el desarrollo de los partidos. Surge la aplicación del VAR con la voluntad de ayudar a garantizar el acierto arbitral en jugadas dudosas o conflictivas, por lo que resulta injustificable que los colegiados descarten ayudarse de este instrumento en circunstancias del juego que llegan a marcar el resultado de un partido.

Una reacción necesaria según el club aragonés tras los agravios sufridos durante cuatro semanas en un momento decisivo para el devenir del Real Zaragoza y con el ascenso directo a Primera División en juego. Y es que en cada uno de los partidos se ha sucedido alguna acción que ha alterado el resto de los encuentros lo que hace que en La Romareda reine la indignación con el funcionamiento del VAR .

Y, además de con la tecnología del videoarbitraje, los maños están muy molestos con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Y es que, pese a su cargo, nunca ha ocultado sus colores y su predilección por el Huesca. Por otro lado, en La Romareda están indignados por las designaciones arbitrales al conjunto zaragozano de los últimos partidos en los que el equipo de Víctor Fernández se juega el ascenso directo a Primera División.