Álvaro Negredo, primer fichaje del Cádiz para su regreso a Primera

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, reconoce "una satisfacción tremenda" tras el ascenso matemático a LaLiga Santander que confirmaron este domingo con la derrota del Real Zaragoza y apuntó a una celebración responsable, ante los peligros aún de la covid-19, mientras que desveló que Álvaro Negredo es su primer fichaje para el regreso a la elite.

"Ahora vamos a disfrutarlo. Hemos estado en la Ciudad Deportiva viendo el partido y celebrando. Ya vamos pensando en mañana, que habrá que trabajar otra vez. Ayer después del palo les dije que era un acto del club cenar, por volver a hacer piña, para quitarnos las chanclas y ponernos las botas si hacía falta. Somos una familia y teníamos que estar todos juntos", dijo en una entrevista a Tiempo de Juego de la Cadena Cope, recogida por Europa Press.

El dirigente del cuadro andaluz reconoció que, antes de la temporada, hubiera firmado incluso jugar la promoción. "Sí, la habría firmado. Siendo el décimo presupuesto hubiera firmado jugar la promoción. Siempre hemos estado arriba, pero ha habido momentos que pensaba que se nos escapaba el ascenso directo, aunque pocos. Te pones a pensar, pero después ha sido todo muy rápido y aquí estamos", apuntó.

"Es una satisfacción tremenda como presidente, como cadista. El Cádiz tira de un sentimiento de una ciudad, de una provincia y de un país, porque yo creo que todo el mundo es del Cádiz. Uno de nuestros trabajos es mantener el patrimonio de la marca Cádiz", explicó.

Por otro lado, Vizcaíno desveló que ya tiene contratado a un viejo conocido del fútbol español. "Ya tengo un jugador fichado para Primera División, un jugador ilusionante. Álvaro Negredo es jugador del Cádiz para el próximo año", anunció.

Además, el presidente del Cádiz reconoció la "incertidumbre" que generó el parón por una crisis sanitaria que no olvidan y por la cual lamentó la aglomeración de gente en el Carranza el día anterior. De hecho, apuntó a que no habrá celebraciones en la calle por el regreso a Primera 15 años después. "No vamos a celebrar nada en la calle. Entendemos que sería una temeridad. No hay que pensar en celebraciones sino en las personas que se ha llevado la covid", terminó.