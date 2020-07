Bartomeu: "No tengo ninguna duda de que Messi seguirá"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha vuelto a dar la cara para repasar varios temas de actualidad en torno al club azulgrana. En una entrevista en el programa Onze de TV3, el dirigente ha querido suavizar sus críticas al VAR y ha vuelto a hablar sobre Leo Messi, cuya continuidad ha sido puesto en duda de cara a la temporada 2021/22.

El crack argentino termina contrato al año que viene y en la Cadena SER aseguraron que ha paralizado su renovación y que duda de su futuro en el club. Sin embargo, Bartomeu dice que ya ha hablado con el futbolista de Rosario y está seguro de que continuará en el Barça. "Con Messi hablamos, hemos hablado y hablaremos. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, tiene años de fútbol por delante y está en plena forma. No tengo ninguna duda de que seguirá en el Barça, su futuro está aquí futbolísticamente y después del fútbol", apuntó.

Por otro lado, el presidente del Barcelona volvió a quejarse por el protocolo del VAR por su manera de actuar, dejando caer que el Real Madrid se ha visto beneficiado directamente por las actuaciones del videoarbitraje. "El VAR no ha hecho más difícil la Liga, porque hemos tenido una serie de empates, pero sí es un VAR que creemos que debería estar más a la altura de LaLiga. Ha habido decisiones que siempre han ido en la misma dirección", dijo.

A pesar de sus quejas, Bartomeu no dudó en asegurar que el VAR es una tecnología que aprecia y que no está acusándoles de nada. No obstante, el dirigente quiso insistir en que debe mejorar para que no haya problemas, por lo que pide un protocolo más detallado. "No es una acusación, queremos que haya un protocolo del VAR muy claro y hay que revisarlo. Lo que ha fallado es la gestión del VAR", matiza.

Además, el máximo responsable del conjunto azulgrana se muestra esperanzado con LaLiga, en la que el Real Madrid sigue siendo el gran favorito. "Siempre hay opciones de ganar la Liga, la ilusión es grande y no bajan los brazos. Hasta el último momento hay que pelear y ellos lo hacen, lo más importante es ese espíritu de lucha", señaló, orgulloso de la pelea que está dando el Barcelona a pesar de estar por detrás del Madrid.

Sobre LaLiga y la actuación del Barça en la misma, el presidente reconoce estar orgulloso por haber ganado tantas estos años y aclaró que el cansancio ha sido clave para que esta campaña los de Quique Setién hayan bajado el pistón. "Llevamos ocho Ligas de once y eso es histórico. Ha habido algunas partes de partidos malos. Jugar cada tres días es un esfuerzo muy grande para los jugadores, quizás hay un cansancio muy grande", comentó.

Por otro lado, Bartomeu habló sobre el caso Barçagate, en el que el club ha salido inocente después de la investigación que se ha realizado. El catalán destacó que la clave de todo es que ha quedado demostrado que en la Junta Directiva no hubo corrupción como algunos decían. "Estamos analizando el informe para cerrar el caso. No hay corrupción y era muy importante para nosotros demostrarlo. También era importante que quedase claro que no teníamos responsabilidad alguna", explicó.