El Real Madrid no quiere celebraciones y pide a su afición no acudir a la Cibeles El club no está dispuesto a poner en riesgo la salud de sus aficionados.

Libertad Digital 2020-07-14 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

El Real Madrid irá a Cibeles si consiguen finalmente el título de Liga | EFE El Real Madrid puede ser campeón este jueves en el partido de la 37ª jornada que debe enfrentarle al Villarreal. Ante posibles cantos del alirón tras el duelo, el club ya se ha movido afirmando de forma oficial que no se realizará ningún tipo de celebración. "Si se diera la circunstancia de que el Real Madrid se proclamara campeón, nuestros jugadores no acudirían a los tradicionales lugares de celebración, especialmente a la plaza de Cibeles". Así refleja esta decisión en el comunicado oficial que ha expuesto el club, confirmando que no habrá ningún tipo de festejo en caso de la consecución liguera. Esto viene, especialmente, a consecuencia de los rebrotes que han tenido lugar en diferentes comunidades. El club no quiere celebraciones que pongan en riesgo a sus aficionados. De hecho, el Ayuntamiento también se ha movido para blindar la zona de la estatua de Cibeles. El conjunto blanco no quiere repetir escenas como las vividas, por ejemplo, en el ascenso del Cádiz. El propio José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, aconseja que en caso de que el Madrid conquiste el título de liga, las celebraciones se lleven a cabo "en los balcones con las banderas madridistas y con aplausos"; pero que no se acerquen a la Cibeles. Un mensaje de prudencia que comparte el propio conjunto merengue, al considerar que no es momento de celebrar y que ya habrá tiempo cuando el dichoso coronavirus lo permita, para celebrar como se merece el título liguero. Compartir

Enviar

Enviar

Flipear

Tuitear

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Real Madrid Club de Fútbol