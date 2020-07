El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién ha hablado claro en la previa al partido de este jueves ante Osasuna en el Camp Nou, reconociendo el mérito del Real Madrid tras "haberlo ganado todo". El Barcelona está ante su última oportunidad para llegar vivo a la recta final del campeonato y, para ello, debe ganar y esperar que el Real Madrid no lo haga ante el Villareal.

En ese sentido, Setién se muestra contrario a las palabras de Luis Suárez en las que se podía leer que da la Liga por pedida. El técnico cántabro afirmó que "todavía no lo está porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil". Al mismo tiempo reconoció que "tiene que perder un equipo que lo ha ganado todo" e insta a su equipo a pelear hasta el final.

También habló sobre otro de los pesos pesados del vestuario, concretamente el delantero argentino, Leo Messi, y si este necesita más descanso. Por su parte, Setién afirmó que mantiene los registros de otros cursos, aunque "todo el mundo va perdiendo esa lucidez y esa chispa".

Responsabilidad compartida

Setién asume su responsabilidad pero también afirma que no siente "que haya hecho mal las cosas por haber empatado tres partidos" y volvió a reconocer el mérito futbolístico del Real Madrid por "haberlo ganado todo". "Es obvio que están por delante porque habrán hecho mejor las cosas, sobre todo en estos 8 partidos. Pero a veces se dan circunstancias, y por eso debemos estar ahí", sentenció.

También quiso hacer hincapié en la falta de continuidad y frescura del Barcelona. "Lo podíamos haber hecho mejor, haber acertado más y jugar con más tranquilidad".

De cara a la próxima temporada, Setién dejó un mensaje claro. "Naturalmente que me veo entrenando al Barça la próxima temporada. Esto ya lo he vivido más veces, la realidad es que las pretensiones que uno tiene no se alcanza, o sí, pero el trabajo hecho es el que hay que valorar. Esto es lo que entiendo o lo que me gustaría que se valorase. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene".