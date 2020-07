Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió su forma de entender el fútbol sin atender a los críticos con su gestión o a los que le acusan de tener flor, convencido de que nunca les hará cambiar de opinión y aplicando su idea de vida, "morir con tus ideas es vivir con ellas".

"Al final soy yo el que tiene la suerte de estar aquí en el club y disfrutar cada día, es lo que me motiva. Lo que se habla fuera no lo voy a cambiar, los que dicen que no soy bueno no van a cambiar lo que soy yo", aseguró en rueda de prensa.

Además, Zidane expuso la forma que tiene de entender su profesión y cómo encara aguantar tiempo en un banquillo tan exigente como el del Real Madrid.

"Morir con tus ideas es vivir con ellas, puede haber comentarios pero yo estoy centrado en lo que hago, disfruto y creo en mi equipo, en las personas que me acompañan para que el trabajo esté bien hecho. Así todo puede pasar, pueden hacer altos y bajos pero al final siempre sale el sol aunque haya malos días. Es lo que me hace vivir disfrutando a diario de estar en el Real Madrid y lo pienso seguir disfrutando".

El título a tiro de victoria

Con la posibilidad de firmar un nuevo título y conquistar su segunda Liga si vence al Villarreal, el técnico francés resaltó la pasión con la que trabajan sus jugadores y el ambiente que ha impulsado los éxitos esta temporada.

"Cuando un jugador llegar al Real Madrid sabe su historia, lo que quiere y la ambición que tenemos siempre. Una cosa que ha sido particular es que después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, los jugadores después de quedarse en casa casi 3 meses querían hacer cosas grandes. Se veía en cada entrenamiento que los jugadores querían algo, entrenaban fenomenal, querían quedarse haciendo muchas más cosas. Lo dice todo de lo que es este equipo", destacó.

Sobre un posible celebración en Cibeles, Zidane huye de alirones anticipados: "Mañana tenemos un partido. Hay mucho ruido alrededor del equipo: celebración, vacaciones... Solo importa el partido. Es el lo único que pensamos. El fútbol ayuda a la gente. Pensamos en nuestra afición y que estén orgullosos de nosotros".