Quique Setién no ha dudado en dar la razón a Lionel Messi. El técnico ha reconocido que si no se mejora el fútbol mostrado en los últimos encuentros, no se ganará nada. "Es verdad que si jugamos tan mal como en los últimos partidos evidentemente no nos va a dar para ganar el partido". reconoció el técnico cántabro en relación al duelo que les enfrentará al Alavés.

Una buena piedra de toque para intentar mejorar el nivel mostrado en la Liga. Y del que espera el propio técnico de Santander sacar buenas sensaciones para el duelo de Champions ante el Nápoles.

Sin embargo, continuó diciendo que el equipo había tenido "grandes momentos" en diversos partidos que en el caso de hacerlo de esa manera podría dar para ganar partidos. Uno de los ejemplos que expuso fue el partido ante el Villarreal. Un duelo donde todo les salió bien y que sí les daría "para ganar la Champions".

Aprovechando ese comentario que hizo el astro argentino tras el último partido ante el Osasuna, se le preguntó si se sentía señalado por el '10' y él respondió de forma negativa.

También fue preguntado en la rueda de preguntas por la reunión que mantuvo con Bartomeu, a lo que se limitó a comentar que se utilizó "para buscar soluciones" y que se quiere "unir los esfuerzos de cada uno".

Un momento algo tenso de la rueda de prensa fue cuando se le preguntó si pensaba dimitir. "El día que llegue dije que iba a disfrutar hasta el último día [...] Sigo disfrutando a pesar de las circunstancias y jamás pensé que esto sería fácil", expuso de forma clara el míster. De hecho, se mostró "tremendamente satisfecho de tener esta oportunidad".

Los egos fue un tema del que también salió a tratar, a lo que el preparador reconoció que hubo situaciones difíciles de solventar pero que lo ve como algo normal en un vestuario como el azulgrana.