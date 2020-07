Zidane, tranquilo con su futuro: "Tengo contrato y estoy a gusto aquí"

A Zinedine Zidane le "da igual" haber ganado ya el título y sigue con la idea de las 'finales' en este final de temporada de la Liga Santander. Así lo ha reconocido esperando que sus jugadores se motiven por ser un encuentro de Liga y jugar con la camiseta del Real Madrid

"La motivación se ha de sacar porque hay un partido de liga y con esta camiseta se han de motivar. Queremos hacerlo bien", reconoció el técnico francés en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Leganés que cierra la temporada de la Liga Santander.

Cuestionado sobre si esta liga tiene mayor valor que la obtenida durante la época de Messi-Cristiano, no quiso quitar importancia a ninguna de las dos. Más bien quiso dársela a ambas, ya que para él lo que se consigue "es merito de todos". Reconoce que esta última ha sido difícil y se ha peleado hasta el final, pero que se disfrutará tras el partido ante el equipo pepinero.

No dudó en reconocer el trabajo del míster del Leganés, Javier Aguirre al reconocerle como un entrenador con mucha experiencia, muchos éxitos y del que, según indica el preparador galo, miró para aprender de cara a su actual situación como entrenador profesional

No quiso ponerse una fecha para el final de su segunda etapa como entrenador madridista. Se mostró contento de estar en el club y que solo el tiempo diría hasta cuando. Además, rechazó proclamarse como el entrenador 'ideal' del Real Madrid reincidiendo en que disfruta del día a día porque esto en algún momento acabará.

Se le preguntó si la forma de jugar que llevaba realizando el equipo desde la vuelta a la competición le valdría para ganar una Liga de 38 jornadas. El míster respondió que el equipo había mostrado un buen equilibrio en bloque y que se había realizado unos partidos mejor y otros peor, pero fundamentalmente porque el rival también juega.

No dudó en mostrar respeto por el fin de temporada realizado por el Barcelona, al señalar que solo había perdido un encuentro (el último ante el Osasuna)."Esto es fútbol, nosotros hicimos un gran fin de temporada pero no se ha de despreciar lo que hizo el Barcelona porque no es así", expuso de forma clara.

Dará un tiempo de descanso entre el duelo ante el Leganés y el de Champions para recuperar fuerzas. Ya que, como expuso en la rueda de preguntas espera que su equipo ante el City en Champions luche hasta el último minuto.

Para acabar, reconoció que le gustaría que su compatriota Benzema consiguiera el Pichichi y que para hablar de novedades de cara a la próxima temporada debería de finiquitar ésta.