No pudo ser. Estuvo cerca la salvación del Leganés. A un tanto de vencer al Real Madrid y mantenerse en Primera División. Un equipo humilde que se colocó el azul claro en homenaje a los 'heroes del coronavirus'. Un gran ejemplo en el deporte que ha vuelto a demostrarlo, esta vez, a través de las palabras de su capitán, Unai Bustinza.

En un momento de tristeza y desazón tras el partido, Bustinza se acordó de la gente que no pasa actualmente por su mejor momento: "hay gente que está jodida en el hospital". Reincidió en que no es buena en el país. Pero intentó sacar una enseñanza para todos: "Aunque a nosotros no nos ha dado, decir a la gente que es un orgullo llegar hasta el final".

Unas palabras de ayuda a mucha gente que no lo está pasando bien debido a la situación marcada por el covid-19 en España. Volvió a remarcar que nadie debería rendirse, que debería seguir luchando hasta el final, ya que "la sensación y el sacrificio merece la pena", aunque el resultado no es el esperado