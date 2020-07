La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha expresado su "absoluta indignación" por el "irresponsable" viaje del Fuenlabrada ayer a la ciudad gallega con casos de covid-19, después de que ya se detectara algún positivo en la plantilla y el cuerpo técnico previamente en Madrid, por lo que no descarta tomar medidas legales.

"Si hay negligencia no se descarta tomar medidas para que se depuren responsabilidades", ha dicho en rueda de prensa, en la que ha añadido que contempla "todas las que sean necesarias si efectivamente se tenía conocimiento de que los jugadores eran susceptibles de tener covid".

El equipo madrileño está aislado en el hotel de concentración en la ciudad gallega en el que, según explicó Rey, debe seguir la normativa de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia "como cualquier persona" y donde se le realizarán las pruebas de covid-19.

"De confirmarse ese conocimiento previo de casos de covid en el Fuenlabrada, constituye un peligro y riesgo para la salud pública de esta ciudad, y desde el Gobierno de esta ciudad tenemos la obligación de denunciarlo y esclarecerlo porque revela una actitud irresponsable e inadmisible", indicó la alcaldesa.

El gerente del área sanitaria de La Coruña-Cee, Luis Verde, ha informado este martes de que el Servicio Gallego de Salud ha realizado un total de 46 pruebas a la plantilla y el cuerpo técnico del Fuenlabrada, cuyos resultados se sabrán esta tarde-noche, y ha confirmado que un total de ocho integrantes de la expedición ya habían dado positivo, por lo que se les ha repetido la prueba.

Rey explicó que, según los medios de comunicación, cuatro miembros del equipo (un jugador y tres del cuerpo técnico) dieron positivo horas antes del viaje a Coruña y se quedaron en Madrid, pero el resto del equipo se desplazó a Galicia cuando, en su opinión, no tenían que haber viajado.

"Sesenta minutos antes del inicio del partido se supo que al menos seis componentes, aunque es una cifra sin confirmar, tenían covid-19. En una situación normal, siguiendo los protocolos, en estas circunstancias, a la más mínima sospecha de contagio, se aísla a todo el grupo y se les pone en cuarentena procediendo a la trazabilidad de los contactos aunque den negativo", dijo.

Por eso quiere "saber por qué no se aisló al equipo completo del Fuenlabrada, por qué no se puso en cuarentena y por qué se permitió que viajara". "¿Cuándo se les hacen las pruebas? ¿Tenían Liga, Federación o Comunidad de Madrid constancia de que había en este equipo un brote de covid?", se preguntó. "Si había un positivo el sábado, tenían ese conocimiento y apartan a un jugador, ¿por qué no se procede a aislar y poner en cuarentena al resto?", añadió.

Además, criticó que decidieran "viajar" antes de conocer los resultados de las PCR que se le realizaron al equipo el lunes y dijo que ahora la Consejería de Sanidad está obligada "a buscar esa trazabilidad desde que cogen el vuelo". "Es una absoluta indignación y preocupación ante una actitud irresponsable", afirmó la alcaldesa. Rey señaló que aunque Laliga tenga un protocolo para la covid-19, "los futbolistas no son diferentes al resto y los protocolos sanitarios rigen para todos".

"Si yo doy positivo, se aísla a todo mi equipo, y mi familia se pone en cuarentena. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso no contagian los futbolistas, están por encima de la normativa sanitaria?", se preguntó.

La alcaldesa afeó haberse enterado de los positivos del Fuenlabrada por la prensa y apuntó que posteriormente se puso en contacto con la directiva del Deportivo y, en las últimas horas, con el Consejo Superior de Deportes y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Lo que me transmite LaLiga es que 48 horas antes de cada partido hay un test, después del partido con el Elche hay un positivo en el Fuenlabrada, al día siguiente por la mañana otros tres positivos más que se quedan en Madrid, se les hacen nuevos test el lunes y los resultados se conocen en La Coruña", relató.

"¿Cómo es posible que si un futbolista da positivo y en el siguiente test otros tres miembros del equipo, por qué no se les aísla, por qué la población tiene que seguir una normativa estricta y un equipo no? ¿O es que los ciudadanos de La Coruña son menos que el Fuenlabrada?", preguntó.