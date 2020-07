Un aficionado del Real Betis que reside en Gerona se ha visto obligado a cerrar su bar por haber colocado una bandera del equipo verdiblanco y otra de España en su negocio hace unos días.

El dueño del bar, seguidor del equipo del Benito Villamarín y natural de Almendralejo (Badajoz), decidió organizar un encuentro de béticos en su local al no poder asistir de manera presencial al derbi entre los verdiblancos y el Sevilla disputado el pasado 11 de junio en el Sánchez Pizjuán (victoria para el equipo de Julen Lopetegui por 2-0), que fue el primer partido que se jugó en España tras el parón por el coronavirus.

Como él mismo reconoce, colgaron banderas, entre ellas las del equipo verdiblanco con los colores de la enseña nacional y el lema "ser bético, una pasión; ser español, un orgullo".

Desde entonces han tenido lugar varios acontecimientos que le forzaron a cerrar su bar: recogida de firmas para el cierre y llamadas a la Policía. El propietario del negocio, según recoge el diario El Español, dijo: "No me meteré en política. Ni soy independentista, ni no lo soy. Yo amo al Betis, a Cataluña, donde trabajo, y a mi tierra".

Remarcó que el cierre fue a consecuencia del acoso sometido Incluso vio cómo durante la covid-19, el Ayuntamiento no le dio respuesta a la posibilidad de sacar veladores: "Ha pasado un mes y aún no me han contestado. A otros bares les responden al día siguiente o la misma semana".